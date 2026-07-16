Luego de que el editor Víctor Santana denunció actos de discriminación y homofobia por parte de una directora del Fondo de Cultura Económica (FCE), y tras señalar que el director general de este grupo editorial, Paco Ignacio Taibo II, no intervino de forma efectiva en el caso, y al contrario, lo revictimizó, Santana presentó una denuncia formal en el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación Pública, que ya turnó el caso para su investigación.

Santana compartió con EL UNIVERSAL el oficio de respuesta del Órgano Interno de Control, en el que se establece por escrito la investigación para esclarecer los hechos denunciados. “Al respecto, le informo que mediante Acuerdo de Radicación de fecha uno de julio de dos mil veintiséis, en cual se ordenó lo siguiente: Iníciese la investigación correspondiente para el esclarecimiento de los hechos denunciados”, se lee en el oficio.

El escrito informa que, por tratarse de un asunto en el que Santana denuncia posibles actos de discriminación y homofobia, la denuncia será remitida al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED).

De acreditarse la denuncia de Víctor Santana, señala el oficio, se podrán atribuir sanciones administrativas a los servidores públicos correspondientes.

“Deberá comunicarse a la persona denunciante que esta Autoridad Investigadora circunscribirá su actuación al análisis e investigación de los hechos que, de resultar acreditados, pudieran constituir presuntas faltas administrativas atribuibles a personas servidoras públicas del Fondo de Cultura Económica, en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás disposiciones aplicables”, establece.

El 3 de julio, poetas y escritores se manifestaron fuera de la biblioteca Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica, por el caso, sin embargo, ni la editorial ni su director se han manifestado sobre las acusaciones.

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