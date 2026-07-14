El jefe de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terrance Cole, advirtió sobre una “conexión mortal” entre los cárteles de la droga y el gobierno mexicano, y subrayó que para la agencia la lucha contra las organizaciones criminales es la “prioridad número uno”.

Cole participó el lunes en la primera Cumbre Estados Unidos Libre de Fentanilo, y agradeció a los miembros de la DEA y agentes federales, estatales, locales e internacionales “por confiscar drogas mortales y desmantelar a los cárteles, a estas redes que envenenan a nuestros ciudadanos”.

De acuerdo con la declaración escrita del evento, el jefe de la DEA dijo que su objetivo es un Estados Unidos “libre de fentanilo” y aseguró que la agencia está enfocada “en la lucha contra los cárteles, contra los facilitadores, los distribuidores, los lavadores de dinero, el suministro de sustancias químicas y toda persona que se beneficie de envenenar a los ciudadanos estadounidenses”.

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Dijo que eso incluye a lo que definió como una “conexión mortal entre las redes de los cárteles y el gobierno mexicano. Son lo mismo. Y en la DEA, son nuestra prioridad número uno”.

Las declaraciones de Cole se producen dos meses y medio después de que el gobierno de Estados Unidos anunciara cargos criminales contra el hoy gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios estatales por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

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La presidenta Claudia Sheinbaum insistió este martes en que la administración de Donald Trump “no ha entregado ninguna prueba” de las acusaciones que entabló contra Rocha Moya y señaló que no sabe si Rocha Moya regresará al cargo. “Estados Unidos no ha entregado ninguna prueba”, defendió la mandataria.

El gobierno de Estados Unidos ha señalado en distintos momentos que los cárteles mexicanos controlan parte del territorio mexicano.

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En la acusación contra Ismael Zambada García, alias “El Mayo”, la fiscalía denuncia que el cofundador del Cártel de Sinaloa pagó “millones en sobornos a todos los niveles del gobierno mexicano”, incluyendo policías, mandos militares y políticos, y que “la corrupción a todos los niveles era necesaria para que el cártel pudiera funcionar con tanta eficacia y a tan gran escala: desde agentes de policía locales que escoltaban la droga a través de México, hasta funcionarios corruptos que informaban al cártel de las acciones militares, frustraban operaciones de captura y consultaban con el cártel sobre los procedimientos e investigaciones en su contra”.

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