El presunto "Tirador de Atlixcáyotl" -un hombre que había venido atacando a tiros a automovilistas en una de las principales vías de la zona metropolitana de la ciudad de Puebla- enfrentará, de inicio, diez denuncias penales.

El fiscal de Investigación Metropolitana de la Fiscalía General del Estado, José Luis Hernández González, informó que el hombre aprehendido durante un cateo en la madrugada de hoy enfrenta una denuncia por tentativa de homicidio calificado y nueve más por daño en propiedad ajena y ataques peligrosos.

En conferencia de prensa, recordó que el primer reporte del mal llamado Tirador de Atlixcáyotl fue en redes sociales en el mes de abril del presente año, pero fue hasta principios de junio un joven lesionado por arma de fuego presentó una denuncia penal.

Lee también Jueza ordena liberar a Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex; revoca la prisión preventiva tras cambio de medidas cautelares

“Estos hechos causaron terror y pánico a la sociedad”, dijo y admitió que en un inicio pensaban que eran hechos aislados, pero en cuanto avanzaron las investigaciones, encontraron que había convergencias, coincidencias, reiteración de conductas y reiteración de zonas.

El funcionario detalló que de acuerdo con cada una de las carpetas de investigación, inteligencia criminal y análisis integral de la información, detectaron que un automóvil aparecía en casi la mayoría de los hechos y había descripciones de características físicas de una persona.

[Publicidad]

Ante ello, llevaron a cabo dos órdenes de cateo en dos domicilios, en uno de los cuales encontraron al presunto responsable, el cual atacó a tiros a las fuerzas policiales, quienes repelieron la agresión y lograron capturarlo.

Lee también Ataque armado contra dos hermanos en Culiacán; uno muere y el otro resulta herido

El hombre detenido además enfrentará una onceava denuncia por daño en propiedad ajena e intento de homicidio agravado en contra de los agentes policiales y castrenses; y se integran diversos elementos en su contra, como por ejemplo las armas y cartuchos encontrados en su vivienda.

[Publicidad]

¿Quién es el "Tirador de Atlixcáyotl"?

Se trata de un sujeto identificado como Rafael “N.” –identificado por medios locales como un presunto empresario local de origen español- el cual fue aprehendido durante cateos registrados en el residencial Santa Fe del municipio de San Andrés Cholula, ubicado precisamente en la Vía Atlixcáyotl.

En los últimos meses, el llamado "Tirador de la Atlixcáyotl" había causado zozobra entre los habitantes de la zona metropolitana de Puebla, pues se le atribuye el ataque al menos a doce vehículos que transitaban por la zona.

Lee también Deuda de la entidad se ha reducido en mil mdp

[Publicidad]

Los hechos de violencia habían ocurrido en al menos tres importantes vías de comunicación de la ciudad: Periférico Ecológico, Vía Atlixcáyotl y Camino Real a Cholula; sin embargo, en las últimas semanas se habían concentrado en la Vía Atlixcáyotl, generando psicosis entre los habitantes de la capital poblana.

Las autoridades ministeriales calificaron su aprehensión como un trabajo “quirúrgico”, con trabajo científico, apegado al debido proceso y a la presunción de inocencia.

LL