Todo está listo para que Francia y España definan al primer finalista de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

Les Bleus y La Roja se enfrentan sobre la cancha del AT&T Stadium de Dallas en una “final adelantada”, como al definieron sus protagonistas.

Los franceses y los españoles se vuelven a ver las caras por tercera ocasión en dos años, tras la Eurocopa 2024 y la Liga de Naciones de la UEFA 2024-25.

En aquellos encuentros, también de semifinales, la victoria fue para La Furia, por lo que la escuadra gala busca revancha de aquellas dos eliminaciones.

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Cabe resaltar que esta será apenas la segunda ocasión en la historia que Francia y España choquen en un Mundial.

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La primera fue en Alemenia 2006, donde Les Bleus derrotaron (1-3) a La Roja en los octavos de final, con goles de Franck Ribéry, Patrick Vieira y Zinedine Zidane; David Villa anotó el del descuento.

Así que en la justa mundialista, los españoles buscarán venganza de lo que sucedió hace 20 años en Hannover.

A este compromiso, la escuadra de Didier Deschamps llega con seis victorias en el torneo veraniego, 13 goles a favor y y dos en contra; sólo Senegal y Noruega fueron capaces de anotarle.

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Por su parte la de Luis de la Fuente también llega invicta, pero con cinco triunfos y un empate, con 11 anotaciones conseguidas y sólo uno en contra; Bélgica fue la única que perforó su cabaña.

Sobre el terreno de juego estarán dos jugadores que ya son una realidad y que todavía tienen un futuro por delante impresionante: Kylian Mbappé y Lamine Yamal.

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Sigue aquí el minuto a minuto del Francia vs España

Universal Deportes 02:21 PM GOL DE ESPAÑA Al minuto 57, Pedro Porro amplia la ventaja. Otra gran jugada de España

Universal Deportes 02:10 PM COMIENZA LA SEGUNDA PARTE Didier Deschamps realiza cambios. Rabiot sale con amarilla y en su lugar ingresa Manu Koné

Universal Deportes 01:57 PM DESCANSO EN DALLAS Al medio tiempo, España sigue arriba en el marcador; han defendido bien y anularon el ataque de Francia.

Rabiot (Francia) y Cucurella (España), los amonestados del partido en los primeros 45 minutos.

Universal Deportes 01:24 PM GOL DE ESPAÑA Oyarzabal abre el marcador con un penalti al minuto 22; Lucas Digne cometió una falta sobre Lamine Yamal