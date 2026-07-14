Francia está a 90 minutos de igualar un récord en Copas del Mundo que sólo pertenece a Alemania Federal (España 82, México 86 e Italia 90) y Brasil (Estados Unidos 94, Francia 98 y Corea del Sur-Japón 02): disputar tres finales de manera consecutiva.

Una victoria sobre España, esta tarde en Dallas, les permitiría a Les Blues hacer historia, pero también a uno de sus futbolistas en específico.

Kylian Mbappé es el único futbolista, de la actual plantilla francesa, que jugó la final de Rusia 2018 y de Qatar 2022; ambos como titular.

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En dado caso de que el equipo de Didier Deschamps alcance la disputa por el título de Norteamérica 2026, Donatello alcanzaría una marca que Marcos Evangelista de Moraes, mejor conocido como Cafú, estableció hace 24 años.

El lateral derecho brasileño es el único futbolista en toda la historia del Mundial que ha jugado tres finales del Mundial (Estados Unidos 94, Francia 98 y Corea del Sur-Japón 02).

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En su primera participación, el paulista no fue titular, pero ingresó de cambio apenas a los 21 minutos por la lesión de Jorginho; después de una dramática tanda de penaltis, donde Brasil se impuso (3-2) a Italia, levantó su primer trofeo mundialista.

En la segunda, fue titular y disputó los 90 minutos en el Stade de France, donde La Verdeamarela cayó (0-3) con Les Bleus.

Para su tercera y última actuación en una final, Cafú jugó todo el partido y fue el capitán que levantó el título luego del triunfo brasileño (0-2) ante Alemania en Yokohoma. El histórico lateral derecho cobró revancha cuatro después.

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España vs Francia, en Dallas Stadium, por el pase a la Final del Mundial 2026. FOTO: EFE

Kylian Mbappé, al acecho de Cafú

Esta tarde, Kylian Mbappé podría igualar su impresionante récord, si Francia elimina a España de Norteamérica 2026.

Al igual que Marcos Evangelista de Moraes, el goleador y capitán galo ganó la primera final de la Copa del Mundo que disputó y perdió la segunda.

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El caprichoso destino podría colocarlo en una tercera, donde podría conquistar su segundo trofeo mundialista.

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