Ciudad Juárez.- Esta mañana se llevó a cabo el aseguramiento de una planta de marihuana que se encontraba dentro de un canal de irrigación que pasa por una avenida principal en Ciudad Juárez, Chihuahua.

El aseguramiento se llevó a cabo por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) quienes la mañana de hoy atendieran una denuncia ciudadana, en el cual señalaban la presencia de una planta de cannabis en el interior de un canal de irrigación.

El aseguramiento ocurrió en el tramo del canal que pasa por el bulevar Teófilo Borunda y De los Bosques, en la colonia Bosques del Sol, donde confirmaron el hallazgo, por lo que mediante los protocolos de actuación policial pusieron bajo resguardo el arbusto de dos metros aproximadamente.

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Posteriormente lo asegurado fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente, para dar el respectivo seguimiento a los hechos.

La SSPM agradeció a la ciudadanía su participación en la denuncia de este tipo de hallazgos.

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No se reportaron personas detenidas tras este hallazgo.

LL