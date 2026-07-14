En una cartelera dominada por grandes franquicias, "Obsesión" ("Obsession") se ha convertido en una de las mayores sorpresas de 2026. La película dirigida por Curry Barker ha conquistado al público gracias a una premisa inquietante que transforma un deseo romántico en una auténtica pesadilla.

Su éxito también ha visto reflejada en la taquilla. De acuerdo con "Box Office Mojo", la película debutó en México, el 14 de mayo de 2026, con una recaudación de 519 mil 585 dólares durante su primer fin de semana. Desde entonces, el buen recibimiento de aquellos que ya la vieron ha impulsado hasta acumular 8 millones 775 mil 102 dólares en la taquilla mexicana, mientras que a nivel mundial ya supera los 407 millones de dólares, una cifra extraordinaria para una producción independiente.

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¿De qué trata "Obsesión"?

La historia sigue a Bear, interpretado por Michael Johnston, un joven que lleva años enamorado en silencio de su mejor amiga Nikki, personaje al que da vida Inde Navarrette. Convencido de que nunca podrá conquistarla, decide utilizar un misterioso objeto conocido como "One Wish Willow", capaz de conceder un único deseo.

Lo que parecía la oportunidad perfecta para vivir la historia de amor que siempre imaginó termina convirtiéndose en una pesadilla. Tras pedir el deseo, Nikki desarrolla una obsesión enfermiza por Bear, mientras él intenta encontrar la forma de revertir las consecuencias de su decisión. La película mezcla romance, horror psicológico y elementos sobrenaturales demostrando que algunos deseos pueden tener consecuencias imposibles de controlar.

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Obsesión rompe la taquilla con poco presupuesto

Uno de los aspectos más llamativos de "Obsesión" es que fue realizada con un presupuesto de apenas 750 mil dólares, una cifra muy baja para los estándares de Hollywood. A pesar de ello, logró convertirse en uno de los mayores fenómenos del cine de terror del año gracias al excelente boca a boca entre los espectadores y a una recaudación mundial superior a los 407 millones de dólares.

"Obsesión" fue producida por los estudios independientes Capstone Pictures, Tea Shop Productions y Under the Shell, con Jason Blum como productor ejecutivo a través de Blumhouse Productions, estudio responsable de exitosas franquicias de terror como "El conjuro", "M3GAN", "Feliz día de tu muerte" y "El teléfono negro". Tras su paso por el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), la película fue adquirida por Focus Features, mientras que Universal Pictures se encargó de su distribución internacional.

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