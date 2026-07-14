El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, reprobó la filtración de los audios de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, en los que presuntamente ofrece dar información de seguridad a representantes del Gobierno de Estados Unidos.

En conferencia de prensa, el legislador dijo que la gobernadora morenista es víctima de espionaje, por los dos audios de conversaciones privadas que se filtraron, por lo que le recomendó presentar denuncias penales.

“Yo lo que le recomendaría a ella es que demande por espionaje, y demande contra quién le está espiando ilegalmente, independientemente de lo que tenga que hacer, pero no podemos acostumbrarnos en México, a que el espionaje deba ser un instrumento para poder señalar actividades o conductas, yo no creo en el espionaje ilegal”, dijo.

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Comentó que en el futuro podrían filtrarse más audios de la gobernadora de Baja California, derivados de espionaje en su contra, pero dijo que hasta el momento no hay delitos que perseguir de las conversaciones filtradas.

“Yo creo que si estaba ella espiada ilegalmente, no va a ser el único audio, me temo… yo creo que va a haber más, y de la grabación no se intuye delito alguno; sin embargo, tampoco soy defensor de nadie, que si hay delitos se investigue y que si hay conducta antijurídica, sea la autoridad la que lo determine, pero no abusaré de mi condición de diputado para lanzar acusaciones al aire”, expresó.

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Héctor de Mauleon revela audio de Marina del Pilar

A través de su columna, el periodista informó de la filtración de un audio en el que se escucha a la gobernadora de Baja California con “un intermediario” que la ayudaría a resolver posibles acusaciones en su contra.

En el audio, uno de esos “intermediarios”, que ha sido definido como un asesor externo del jFBI, le comunica que las agencias de Estados Unidos “ahorita” no quieren hablar con ella porque “sienten que han perdido el tiempo”.

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Sheinbaum se pronuncia por el caso

Durante la mañanera de este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no tenía conocimiento de las comunicaciones de la gobernadora de Baja California y mencionó que pese al audio, no considera un delito que perseguir.

Sheinbaum afirmó que, tras escuchar la grabación, no encontró elementos que comprometan la seguridad nacional o la seguridad pública de Baja California.

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Asimismo, explicó que la propia gobernadora ya ofreció una explicación pública sobre el contenido del audio.

“Ella dio una explicación. No se sabe realmente ni siquiera con quién está hablando. Lo que hay es una llamada telefónica que dio a conocer un periodista. No se sabe ni siquiera bien con quién está hablando y ella ya dio su información”, expresó.

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