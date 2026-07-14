¿Saldrás de vacaciones durante este verano? Es importante ir creando tu lista de indispensables para que en tu viaje no estés sufriendo si algún producto necesario te faltó. Pero, debes saber que en la lista deberías tener también contemplados algunos gadgets.

Aunque muchos aseguran que las vacaciones es el momento ideal para alejarte del estrés que causa la tecnología (y en cierta parte es cierto), es un hecho que no puedes dejar de lado llevar algunos gadgets contigo para complementar tu experiencia en el viaje.

Desde una pila portátil para que nunca te quedes sin pila en el celular hasta una cámara para capturar todos los bellos recuerdos de tus vacaciones, te dejamos una lista de gadgets indispensables para viajar durante este verano.

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Power Bank UGREEN

Un gadget que deberías traer contigo a todos lados durante tus vacaciones es tu batería portátil. En este caso, te recomendamos la Power Bank UGREEN de 1000 mAh. Es compatible con iPhone 17/16/15/14 Serie, Galaxy, Xiaomi, iPad y LG.

Te permite hacer múltiples cargas gracias a su gran potencia y ofrece carga rápida, además que puedes hacer otras actividades en tu celular mientras se mantiene cargando.

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5 gadgets indispensables para viajar en verano. Imagen: Amazon

Precio: $1,199.00 (con posible descuento en tiendas)

Dónde: Amazon

AirTag o Xiaomi Tag

Este es un indispensable que te recomiendo que traigas sí o sí. Este es un pequeño dispositivo de rastreo creado por Appe, el cual se coloca en objetos cotidianos como llaves o mochilas para localizarlos desde la app de "Encontrar".

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La generación más actual tiene una bocina 50% más potente y un rango de rastro preciso de hasta 1.5 veces mayor, con lo que será más fácil encontrar tus cosas si es que llegan a extraviarse. Por otro lado, si tienes un celular Android, Xioami también tiene un Tag que es compatible con este sistema operativo para tener al pendiente de en dónde están tus cosas.

5 gadgets indispensables para viajar en verano. Imagen: Apple / Xiaomi

Precio: AirTag ($599.00) / Xiaomi Tag ($299.00)

Dónde: Tienda de Apple y Xiaomi, respectivamente.

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GoPro HERO

Si quieres guardar todos los recuerdos de tu viaje en video y no quieres gastar el almacenamiento de tu celular, te recomendamos que inviertas en una GoPro. Esta versión es la más pequeña de la compañía y lo mejor es que te brinda videos en 4K. Es ligera y fácil de usar, además que es súper resistente y puedes sumergirla hasta 5 metros.

Lo mejor es que te ofrece varias horas de duración de batería, sin importar el clima y la puedes conectar en la app de GoPro Quick para compartir el contenido que grabaste a tu celular y subirlo a redes sociales.

5 gadgets indispensables para viajar en verano. Imagen: GoPro

Precio: $4,589.00 (con posible descuento en tienda)

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Dónde: Tienda GoPro

Audífonos Sony 1000X The Collexion

Si viajas en carrera o en avión, uno de los dispositivos que vas a necesitar sí o sí son unos audífonos para pasar el rato. Para ello, te recomendamos los Sony 1000X The Collexion.

Estos audífonos son bastante cómodos, cada auricular es de piel sintética con almohadillas que hacen que los audífonos sean mucho más cómodos para el usuario, incluso después de utilizarlos durante varias horas. Además, las voces se sienten más cercanas, los instrumentos tienen una separación precisa y cada canción parece revelar pequeños matices que antes pasaban desapercibidos.

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5 gadgets indispensables para viajar en verano. Imagen: Sony

Precio: $14,999.00 (con posible descuento en tienda)

Dónde: Tienda Sony

Huawei Watch Fit 5 Pro

Otro de los dispositivos que sí deberías traer contigo es un reloj inteligente, sobre todo porque estos pueden brindarte información importante incluso de salud. En este caso, te recomendamos el Huawei Watch Fit 5 Pro.

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Entre sus características encontramos una pantalla AMOLED ultra brillante de 3,000 nits, diseño rectangular ultradelgado de 9.5 mm y una autonomía de hasta 10 días de batería. Está fabricado con materiales premium que le brindan mayor resistencia si es que en tus vacaciones harás alguna actividad deportiva o de resistencia.

5 gadgets indispensables para viajar en verano. Imagen: Huawei

Precio: $13,999.00 (con posible descuento en tienda)

Dónde: Tienda Huawei

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