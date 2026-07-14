Esta mañana, miembros de la Comisión de Protección y Legislación del Patrimonio Arqueológico, Histórico y Paleontológico del Sindicato Nacional de Profesores de Investigación del INAH informaron que el 7 y 8 de julio presentaron ante la Fiscalía General de la República en el estado de Quintana Roo una denuncia penal para solicitar la investigación de presuntos delitos cometidos en contra del patrimonio arqueológico de la nación, en la construcción del Parque de la Memoria Báalam Tun, obra derivada de los trabajos de salvamento arqueológico en la construcción del Tren Maya.

La denuncia pide que se investigue la actuación de los funcionarios del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) involucrados en la construcción del Parque Báalam Tum.

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En conferencia de prensa, el arqueólogo Jesús Evaristo Sánchez, representante de la Comisión y quien personalmente presentó la demanda en la Fiscalía de Quintana Roo, informó que la denuncia solicita una investigación magisterial para determinar la culpabilidad de la destrucción de, al menos, 47 monumentos arqueológicos mayas los cuales fueron mutilados, posteriormente destruidos y con las piedras sobrantes se edificaron monumentos “falsos” en Báalam Tum.

Sánchez informó que la denuncia pide investigar a 26 funcionarios involucrados en el caso, entre ellos Diego Prieto Hernández, ex director del INAH, Manuel Pérez Rivas, director del proyecto de salvamento en el Tren Maya, y al Consejo de Arqueología, dirigido actualmente por Laura Ledesma Gallegos.

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La denuncia es muy puntual en cuanto a los delitos que se cometieron en la construcción de Báalam Tun y enlista 6 en total:

Destrucción de monumentos arqueológicos Falsificación de monumentos arqueológicos inmuebles y fraude ideológico-arqueológico Mala praxis Ejercicio ilícito del servicio público Coalición de servidores públicos Uso indebido de atribuciones y facultades

La denuncia también va contra otros funcionarios que resulten responsables en la investigación.

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