Investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) lanzaron la noche de este domingo un comunicado a la opinión pública, en el que “responden al desafío” lanzado por autoridades del Instituto, derivado de la respuesta del INAH a la nota publicada por este diario el 24 de febrero con el título “Parques del Tren Maya. Crímenes de lesa arqueología”, que recoge las declaraciones de los arqueólogos Fernando Cortés de Brasdefer y Noemí Castillo acerca de la destrucción y mutilación de vestigios arqueológicos en el paso de vía del Tren Maya, piezas que luego fueron recolocadas en el “Parque de la Memoria” Balaam Tun, en Chetumal, Quintana Roo.

El comunicado, firmado por Felipe Echenique, Fernando Cortés de Brasdefer, Juan Manuel Sandoval y Jesús E. Sánchez, cuestiona la respuesta del INAH, y señala que pretenden desmentir sin evidencia “la destrucción de monumentos arqueológicos e intentos de su ocultamiento por medio de su fraudulenta colocación de ‘47 monumentos prehispánicos’ en el “Parque de la Memoria Baalam Tun”.

Asimismo, el comunicado señala que la respuesta del INAH sobre Balaam Tum es anónima, ya que no viene firmada por ningún nombre o responsable. “Lo menos que podría esperarse es que el responsable de esa nota de “el INAH”, estampara su nombre, para que la opinión pública tenga pleno conocimiento de quien o quienes intentan desmentir y ocultar las impugnaciones que dirigimos a los funcionarios de nuestra Institución que, en efecto, elaboraron, autorizaron y ejecutaron las obras destructivas de los monumentos arqueológicos y su posterior y supuesto reemplazamiento en el llamado “Parque de la Memoria Baalam Tun”.

Ante esto, los investigadores hacen un llamado al diálogo para debatir sobre la construcción de Balaam Tun, y enumeran una serie de nombres de los responsables de dicha obra.

Vestigios arqueológicos tomados de la construcción del Tren Maya fueron usados para edificar estructuras de los “Parques de la Memoria”, como el de Balaam Tum, en Chetumal, Quintana Roo Foto: INAH

“Sin embargo, en dicha nota publicada en EL UNIVERSAL, “el INAH” declaró “su disposición para atender cualquier inquietud con base en evidencia técnica y documental verificable. La protección del patrimonio cultural es una responsabilidad compartida”. Pues bien, ante tal disposición, instamos a esos funcionarios del INAH a que den la cara y en un debate público y abierto y con presencia de los medios de comunicación, expongan las pruebas de sus declaraciones, como por nuestra parte las hemos entregado en diversos momentos ante las instancias federales correspondientes”.

La petición incluye a algunas de las autoridades del INAH, como Diego Prieto, exdirector del Instituto; Manuel Pérez Rivas, arqueólogo responsable del salvamento del Tren Maya; Laura Ledesma Gallegos, presidenta del Consejo de Arqueología; y Joel Vázquez Herrera, actual director del INAH.

“Así pues, por este medio reiteramos nuestra exigencia de un Debate Público con los funcionarios del INAH, en donde, los que suscribimos sostendremos que las obras del Tren Maya y su culminación con los mal llamados “Parques de la Memoria”, no son otra cosa más que un crimen de lesa arqueología”.

La propuesta de diálogo de estos investigadores es el martes 17 de marzo en el Museo Nacional de Antropología.

"Con esta misiva, levantamos el guante lanzado por “el INAH” y quedamos en espera de una puntual y pronta respuesta, confiando en que estará firmada por alguno de sus funcionarios".

