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Reynosa, Tamaulipas. - El Gobierno de los está monitoreando de cerca la investigación respecto al ataque a balazos donde perdió la vida un elemento de Seguridad Federal, aseguró María Virginia Hantsch, Cónsul General de los Estados Unidos en Matamoros.

La funcionaria destacó, que se encuentran profundamente tristes por la pérdida de un miembro del Servicio de Protección Federal asignado a su consulado y que sus corazones están con su familia, amigos y colegas, así como con los dos miembros del equipo de seguridad heridos, mientras se recuperan.

EU monitorea investigación del ataque a elemento federal en Matamoros; hay dos heridos en recuperación. Foto: Especial.
EU monitorea investigación del ataque a elemento federal en Matamoros; hay dos heridos en recuperación. Foto: Especial.

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"Estos profesionales dedicados, sirven con honor para garantizar la seguridad de nuestra comunidad consular, estamos agradecidos por su compromiso y servicio. El personal del servicio de protección federal asignado a nuestro consulado tiene una misión: para las instalaciones y personal".

Hantsch dijo, que la función de los elementos es estrictamente de naturaleza protectora y que están para resguardar el consulado, no para realizar operaciones más allá de ese alcance.

"El Gobierno de los Estados Unidos está monitoreando de cerca esta investigación, compartimos una preocupación común con esta comunidad fronteriza, ante los que traen violencia y sufrimiento a las familias en ambos lados de la frontera. Seguimos comprometidos a trabajar con las autoridades por la seguridad de todas nuestras comunidades", concluyó la cónsul.

dmrr

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