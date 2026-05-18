Protesta por "Perfect Day": convocan reunión para proteger Mahahual en CDMX; ¿cuándo y a qué hora será?

La construcción del megaproyecto turístico "Perfect Day México" a cargo de la compañía multinacional de cruceros Royal Caribbean en el poblado de Mahahual al sur de Quintana Roo continúa generando preocupación entre activistas, organizaciones ambientalistas y ciudadanos.

Con una apertura prevista para 2027, este complejo de aproximadamente 90 hectáreas contará con diversas atracciones y áreas recreativas temáticas, incluyendo toboganes, piscinas, restaurantes y bares, replicando la fórmula utilizada en "CocoCay" en las Bahamas.

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el proyecto continúa en proceso de evaluación ambiental y no cuenta con autorización para su construcción y operación, garantizando que las decisiones se tomen con base en criterios técnicos, jurídicos y científicos.

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Foto: Royal Caribbean

Convocan a reunión para salvar Mahahual

Aunado a ello, la organización mexicana Sélvame MX, lanzó una convocatoria el pasado sábado 16 de mayo a través de la plataforma de X, para alzar la voz y defender los ecosistemas marinos de Mahahual. La publicación ya cuenta con más de 40 mil visualizaciones y 3 mil reacciones.

La reunión pacífica está abierta al público en general y tendrá lugar frente a las instalaciones de la SEMARNAT, en Av. Ejército Nacional Mexicano número 223, colonia Anáhuac I Sección, alcaldía Miguel Hidalgo, código postal 11320 en la Ciudad de México.

Esta manifestación se realizará el próximo jueves 21 de mayo, en punto de las 9:00 horas. Se les invita a los asistentes a llevar pancartas y gran energía para proteger los arrecifes de coral, manglares y fauna marina del lugar, como manatíes, delfines y tortugas marinas.

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Sélvame MX convoca a una reunió pacífica frente a Semarnat en CDMX para frenar construcción de Perfect Day México. Foto: X @SelvameMX

¿Hay otras formas de defender Mahahual?

Para aquellas personas que no puedan asistir a la reunión presencial, existen otras formas de frenar la destrucción masiva de la biodiversidad de Mahahual, la exclusión de poblaciones y el enriquecimiento de la multinacional.

La organización Greenpeace México, abrió la petición en su portal "Royal Caribbean: ¡México no es tu parque de diversiones", en donde ya reúne más de 500 mil firmas, de una meta final de 800 mil firmas.

Por su parte, la petición "@Claudiashein: Salvemos Mahahual - Detengamos el proyecto destructivo de Royal Caribbean" del portal Change.org ya cuenta con más de 2 millones 500 mil firmas digitales.

Foto: Royal Caribbean

Para participar y firmar la petición, ingresa al portal oficial de Greenpeace México o al sitio de Change.org.

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