El registro obligatorio de líneas telefónicas en México sigue avanzando lentamente y, al mismo tiempo, aumentando la preocupación entre los usuarios.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) informó que, hasta ahora, solo se han registrado 48 millones de líneas telefónicas, lo que representa apenas el 33% de las 144 millones contabilizadas hasta el tercer trimestre de 2025. El bajo avance estaría relacionado con el temor de los usuarios sobre el manejo de sus datos personales y posibles riesgos de robo de identidad.

Registro de celulares en México. Foto: Imagen generada con IA

¿Cómo reportar un número de celular que no reconoces vinculado a tu CURP?

Ante ello, las autoridades han señalado que cualquier persona que detecte una línea telefónica desconocida ligada a su CURP podrá solicitar su eliminación inmediata para evitar un posible mal uso de su identidad.

El trámite puede realizarse directamente desde la plataforma oficial habilitada para el registro o acudiendo a un Centro de Atención a Clientes de la compañía telefónica correspondiente.

En caso de hacerlo de manera presencial, el usuario deberá presentar una identificación oficial vigente. Después de validar la información, el personal generará un folio único con fecha y hora del procedimiento, documento que servirá para dar seguimiento a la desvinculación del número.

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¿Cómo eliminar una línea telefónica desde la plataforma digital?

Quienes prefieran realizar el proceso en línea deberán subir una identificación oficial vigente y completar una verificación biométrica conocida como “Prueba de Vida”.

Este mecanismo solicitará al usuario tomarse una fotografía para comprobar que la persona que realiza el trámite coincide con la imagen del documento presentado.

A partir del 9 enero de 2026, las personas que contraten o ya cuenten con una línea celular deberán registrarla con identificación oficial y CURP. Foto: EL UNIVERSAL

Posteriormente, el sistema pedirá confirmar de manera expresa la solicitud para desvincular la línea telefónica del CURP. La plataforma permite hasta tres intentos para completar el procedimiento; si el usuario no logra validarlo, deberá contactar al sistema de atención para recibir apoyo.

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¿Qué ocurre si no registras tu línea telefónica antes de la fecha límite?

De acuerdo con las autoridades, todas las líneas deberán quedar vinculadas antes del 30 de junio de 2026. En caso contrario, el servicio podría ser suspendido a partir del 1 de julio.

La suspensión impediría utilizar prácticamente todas las funciones del número telefónico. Entre las restricciones contempladas se encuentran:

Imposibilidad para hacer y recibir llamadas

Bloqueo para enviar o recibir mensajes SMS

Cancelación del acceso a datos móviles

Uso exclusivo para llamadas de emergencia

El objetivo del registro es reducir delitos cometidos mediante líneas anónimas, como extorsiones telefónicas, fraudes y otros delitos digitales.

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