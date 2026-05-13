A mes y medio de que se venza el plazo para registrar la línea celular, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) dio a conocer que se registraron 48 millones de líneas de telefonía celular (33%), de un total de 144 millones contabilizadas al tercer trimestre del 2025.

Por lo que hizo un llamado para “registrar sus líneas celulares, para cerrar espacios al anonimato en líneas telefónicas móviles y contribuir al fortalecimiento de la seguridad de las personas, combatiendo delitos como la extorsión, el fraude telefónico y la suplantación de identidad”.

Explicó que las compañías telefónicas son las responsables de “recabar, resguardar y proteger los datos de sus usuarios, nombre y CURP de 18 caracteres, conforme a la legislación aplicable en materia de protección de datos personales”.

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El próximo 30 de junio se acaba el plazo para registrar celulares, lo que significa que a las líneas no registradas se les suspenderá el servicio, es decir, no recibirán servicio de llamadas ni de mensajes, recordó el organismo regulador.

En un comunicado, La CRT dijo que “únicamente podrán recibir mensajes provenientes de números de emergencia y no tendrán acceso a datos móviles para utilizar cualquier tipo de aplicación, como de mensajería instantánea o bancarias”.

En el caso de las líneas de pospago contratadas antes del 9 de enero de 2026, únicamente deberán actualizar sus datos quienes así lo requieran las compañías telefónicas.

Añadió que los usuarios de este servicio telefónico pueden ingresar a la página https://registratulinea.crt.gob.mx/ para registrar su línea a través de su teléfono celular o pueden acudir directamente al centro de atención.

La firma de consultoría The Competitive Intelligence Unit (The CIU) dijo la semana pasada que “el mercado móvil en México registra un punto de inflexión tras la entrada en vigor del registro obligatorio de líneas durante el primer trimestre de 2026, porque si bien su objetivo es fortalecer la trazabilidad de los usuarios, su implementación ha introducido fricciones operativas que ya se reflejan en los principales indicadores del segmento”.

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Añadió que las cifras disponibles muestran "un avance limitado en el proceso de registro respecto al universo total de líneas y, por otro, una disrupción evidente en la dinámica de crecimiento del mercado”.

The CIU explicó que las empresas de telefonía reportaron pérdidas netas de líneas, sobre todo de prepago, por ejemplo, “AT&T registró una disminución de 577 mil líneas totales, mientras que América Móvil reportó una caída de 391 mil líneas, ambas asociadas a reducciones en su base de usuarios de prepago”.

Expuso que lo anterior significó una contracción de casi un millón de líneas al primer trimestre del año.

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