En momentos en que el nivel de empadronamiento de 18.7% del registro nacional de celulares y a menos de tres meses de que termine el plazo, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) anunció que iniciará una campaña de promoción para que los más de 100 millones de usuarios faltantes registren sus líneas.

En conferencia de prensa, la comisionada presidenta de la CRT, Norma Solano Rodríguez, dijo que el plazo para registrar las líneas de telefonía móvil es el 30 de junio y no habrá prórroga, por lo que a partir del 1 de julio tendrán suspendidas las líneas quienes no se hayan empadronado en tiempo.

A la fecha existen 30.2 millones de líneas de telefonía móvil que se tienen registradas al domingo 19 de abril pasado, de un total de 130 líneas que hay en el país. Lo que significaría que se requeriría de registrar diariamente alrededor de 1.5 millones de líneas.

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Así que para fomentar el registro se lanzará una campaña de la CRT y de las empresas de telecomunicaciones y algunos organismos del sector privado en la que por redes sociales y medios de comunicación se promoverá el registro de celulares entre la población.

“Hay una estrategia conjunta lanzada por la CRT con operadores” para acelerar los registros de las líneas, dijo la funcionaria.

Aclaró que son las empresas de telefonía las que tendrán la facultad de respaldar los datos que registren los usuarios, es decir, no tendrá el gobierno dicha información.

“Anunciamos esta campaña que iniciamos hoy de manera masiva y focalizada para invitar a todas las personas a que registren su línea telefónica antes del 30 de junio”, explicó la comisionada presidenta.

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Explicó que “el registro es para eliminar el anonimato, que todas las líneas estén asociadas a una persona permite protegernos a todas y todos, y facilita la investigación de los delitos asociados al uso de líneas telefónicas”.

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