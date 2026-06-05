La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno presumió que Transparencia para el Pueblo, órgano administrativo desconcentrado que reemplazó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), trabaja con solo 52% del presupuesto que ocupaba el organismo autónomo desaparecido en marzo de 2025.

Esta dependencia a cargo de Raquel Buenrostro aseguró que, en poco más de un año de trabajo, Transparencia para el Pueblo garantiza “un gobierno más transparente con cero lujos” y ha logrado un ahorro bianual de mil millones de pesos.

“Buen Gobierno asumió plenamente la responsabilidad de garantizar la transparencia y proteger los datos personales. El nuevo Órgano Administrativo Desconcentrado, Transparencia para el Pueblo, sin derroches ni lujos, opera con el 52% del costo del extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)”, dijo en un comunicado.

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Compra de medicamentos: El mayor ahorro para la 4T

Además, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que en dos años de la administración de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se han ahorrado más de 81 mil 400 millones de pesos, de los cuales la mayoría se han ahorrado en la compra de medicamentos.

Por la compra de medicamentos de patente y fuente única se han ahorrado 23 mil 500 millones de pesos en 27 mesas de negociación con proveedores, aseguró la Secretaría. Otros 15 mil millones de pesos se lograron con la nulidad de compra irregular de medicinas.

Otra fuente de ahorro en medicamentos se dio con las subastas inversas, que generaron un ahorro de 3 mil 600 millones de pesos respecto a las propuestas iniciales. A través de 13 licitaciones públicas se ahorraron otros 344 millones de pesos. Así, con estas medidas se dieron ahorros de 42 mil 444 millones de pesos.

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En segundo lugar está la revisión de contratos del Tren Maya, que generó ahorros por 25 mil millones de pesos. Además, la reestructura y compactación de 183 dependencias y entidades de la Administración Pública Federal permitió un ahorro de 6 mil 84 millones de pesos.

Mediante la figura de Diálogos Estratégicos –nuevo criterio en la Ley de Adquisiciones que permite abrir espacios de negociación transparentes entre compradores públicos y la industria antes de la contratación— se ahorraron mil 53 millones de pesos, sobre todo en la compra de dispositivos médicos.

Compran a proveedores locales el café para las oficinas

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno también destacó que las oficinas del gabinete del gobierno federal, así como del Instito Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) ya compran el café para ofrecer a sus empleados a cooperativas de Puebla, Oaxaca y Chiapas, “eliminando intermediarios y mejorando las condiciones para 2 mil 500 familias productoras”.

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“Desde esta Secretaría se tiene la convicción de utilizar las compras públicas como una herramienta de desarrollo para fortalecer cadenas productivas nacionales, impulsar el contenido nacional y abrir mercado a mipymes, cooperativas y productores mexicanos”, destacó la dependencia.

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