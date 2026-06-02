La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sancionó a 23 funcionarios del gobierno federal, entre los cuales, se logró la inhabilitación de algunos de ellos hasta 10 años por haber cometido faltas graves.

Dicha dependencia federal detalló que se inhabilitó por 10 años e indemnización económica de 2 millones 50 mil pesos a René B., jefe de oficina de Adquisición de Bienes y Contratos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por contratar consumibles de equipo de cómputo, sin verificar que contaban con existencia de esos bienes en 2023.

También en esta institución se logró la suspensión por 30 días de Karla E., oficial de personal, porque alteró sus registros de asistencia en 2022.

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En la Secretaría de Energía (Sener) se inhabilitó por 10 años y multa económica por 219 mil pesos a Marisela G., directora de Administración y Finanzas, en la entonces Compañía Mexicana de Exploraciones, por desviar recursos para pagar la organización de un evento institucional en 2018.

Mientras que en Alimentación para el Bienestar, por autorizar y pagar boletos de avión sin demostrar el gasto en 2020 y 2021 también se inhabilitó por 10 años y multa económica de 235 mil pesos a Carlos H., encargado de la Gerencia de Recursos Humanos; José H., subgerente de Prestaciones, fue inhabilitado por 10 años y sanción económica de 131 mil pesos.

Mientras que por el mismo caso se inhabilitó por un año e indemnización económica de 11 mil pesos a Ivan C., encargado de Gerencia de Adquisiciones, y a José L., gerente de Personal, respectivamente.

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En la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) se inhabilitó por un año e indemnización económica de 15 mil pesos a Néstor F., subdirector de Normatividad y Servicios al Personal, por autorizar comisiones inexistentes a dos personas para evitar descuentos de nómina en 2023.

En tanto que en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se suspendió por 30 días a José M., auxiliar de Oficina, por reproducir y almacenar en su equipo de cómputo oficial, imágenes y videos con contenido sexual en 2022.

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