Alejandro Svarch Pérez anunció que para este 2026 se invertirán 13 mil millones de pesos en equipamiento médico e innovación tecnológica para distintos hospitales generales del IMSS-Bienestar. Informó que se plantean adquirir 32 mil equipos para la red pública entre los que destacan: ocho aceleradores lineales, 11 equipos de resonancia magnética, 70 mastógrafos con inteligencia artificial y más de 100 mastógrafos.

“Durante décadas, esta tecnología solo llegaba a los hospitales privados de las grandes ciudades, siguiendo una lógica de mercado, estamos invirtiendo esta lógica, la tecnología más avanzada va primero a donde más se necesita. Esto significa asegurar que las poblaciones que históricamente han estado excluidas sean las primeras en beneficiarse de este tipo de expansión tecnológica”, expresó.

Durante la conferencia de este martes 2 de junio, el director general del IMSS-Bienestar destacó que en el Hospital Mixto Jesús María en Nayarit se adquirió un tomógrafo con inteligencia artificial y telemedicina con una inversión de 22.5 millones de pesos que beneficia a 47 mil personas.

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En el Hospital Regional de Alta Especialidad Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez en Tabasco, se llevó a cabo la primera cirugía de cierre de gastrosquisis por fetoscopia y también dan monitoreo a 15 mujeres embarazadas con fetos con alteraciones estructurales en otras entidades como Chiapas, Oaxaca e Hidalgo: “Estaremos operando hoy en la medicina fetal de alta especialidad es pública y gratuita”, dijo el funcionario.

En el Hospital General IMSS-Bienestar de Jiutepec en Morelos, explicó que opera un quirófano inteligente, que integra la imagen médica, monitoreo, anestesia, video y documentación clínica, conectado en tiempo real con otras unidades y especialistas.

El Hospital General Dr. Agustín O'Horan en Yucatán, cuenta con cirugía robótica, misma que funciona en cinco hospitales del Estado de México, Quintana Roo y Ciudad de México.

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“Estamos trabajando este año con una meta de poder certificar a 68 cirujanas y cirujanos de bienestar en el manejo de la cirugía robótica durante el 2026. El robot opera con una precisión milimétrica, permitiendo procedimientos de mínima invasión más seguros con menor sangrado, menor complicación y una recuperación más rápida para nuestros pacientes”, indicó el director del IMSS-Bienestar al destacar avances en el Hospital General Xoco de la Ciudad de México.

Alejandro Svarch también explicó que la tecnología llegará al Primer Nivel de Atención, en 8 mil 400 Centros de Salud tendrán internet y contarán con expedientes clínicos digitales para que los profesionales de salud integren los historiales completos, resultados de laboratorio y que toda la información pueda ser digitalizada.

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Director del ISSSTE, Martí Batres durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde Palacio Nacional (02/06/2026). Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL

Adquieren equipamiento médico en unidades del ISSSTE e IMSS

Martí Batres Guadarrama, director del ISSSTE, informó que la institución médica adquirió cuatro salas de interpretación de mastografías con inteligencia artificial en el Hospital Regional "Lic. Adolfo López Mateos" en la Ciudad de México, en el Hospital Regional de Alta Especialidad en Tlajomulco Jalisco, Hospital Susula en Yucatán, y en el Hospital Regional de Alta Especialidad en Torreón, Coahuila.

“En cada uno de estos cuartos azules se cuenta con seis estaciones de lectura. En conjunto, estos cuatro cuartos van a interpretar más de 400 mil mastografías al año. Estas lecturas se realizarán a distancia, concentrarán las imágenes enviadas desde 98 unidades ubicadas en todo el país este año que pasarán a ser 180 unidades en el 2027”, expresó.

El funcionario informó que próximamente se abrirá otro cuarto azul en la Clínica de Detección y Diagnóstico Automatizado en la Ciudad de México, conocida como CLIDDA. Destacó que las mujeres pacientes no tendrán que llevar su placa hasta un lugar donde se interprete, sino que se va a enviar electrónicamente la información a alguno de los cuatro centros y desde esos cuatro centros se va a regresar al centro de salud donde se haya realizado el examen de mastografía.

“Esto es fundamental. Esta información, eventualmente se incorporará al expediente electrónico y pasará a formar parte de la información de la que pueda disponer el médico en su momento. Con estos centros se fortalece el diagnóstico oportuno, la detección temprana de cáncer de mama en su caso y sobre todo lo más importante se salvan vidas de muchas mujeres”, mencionó.

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Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde Palacio Nacional (02/06/2026). Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL

IMSS implementa software “Mírame a los Ojos”

Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), explicó que se compraron cinco equipos para diagnosticar, tratar y reducir tiempos, uno de ellos es el software de reconocimiento y transcripción de voz “Mírame a los Ojos”, para llenar el expediente y capturar la información en tiempo real.

“Hoy ya en Mírame a los Ojos, hay 5 mil 700 médicas y médicos en unidades de medicina familiar con este programa y entre 2025-2026, 6 billones de consultas de medicina familiar fueron ya con el uso de esta tecnología. La siguiente es la consulta digital. Hay pacientes que se les complica por temas de salud, de postración y padecimientos crónicos o de limitaciones de movilidad que no pueden acudir a la unidad de medicina familiar. Por eso se otorgan estas consultas por videollamada”, detalló.

Indicó que en 2025 se realizaron 813 mil consultas de este tipo y ya hay 402 unidades de medicina familiar que cuentan con consultorios de teleconsulta y que se agenda a distancia la atención. Robledo mencionó que se adquirieron 41 nuevos tomógrafos de 256 cortes para 39 hospitales.

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“Ya hay 68 cirujanos capacitados en cirugía robótica en el IMSS y estos estarán en el Hospital de especialidades de La Raza, en el Hospital de Especialidades de Occidente en Guadalajara, en el Hospital de Especialidades número 25 allá en Monterrey, en Nuevo León, también en el Hospital de Especialidades 71 en Torreón Coahuila y en el Hospital de especialidades aquí en Centro Médico Nacional siglo XXI”, dijo.

En Palacio Nacional, el director del IMSS explicó que la cirugía robótica reduce la estancia hospitalaria de cuatro a un día, así como la tasa de complicaciones, la tasa de reintervenciones, así como una recuperación acelerada y retorno temprano a actividades.

Por último, informó que se adquirió un robot en el Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, conocido como CyberKnife, esta es la primera unidad médica de México, la tercera en América Latina, que cuenta con esta tecnología. Inició operaciones en diciembre del año pasado en 2025 y a la fecha, 354 pacientes que se están atendiendo con este robot: “Para darnos una idea, una intervención de esta naturaleza, en el medio privado cuesta más de 2 millones de pesos”.

“Lo que hace es que el robot rastrea el movimiento de los tumores en tiempo real, permite intervenciones de alta precisión de mínima invasión y una reducción de la radiación, lo que permite una recuperación mucho más rápida”, explicó.

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