Cuernavaca.— En 2025 alcaldes y funcionarios municipales de Morelos, con supuestos vínculos con el crimen organizado, comenzaron a ser observados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Morelos.

Un año después, cuando las investigaciones arrojaron elementos presuntivos de gran calado, fuerzas federales y castrenses ejecutaron el Operativo Enjambre en esta entidad.

La madrugada del 20 de mayo, autoridades, políticos y empresarios de los municipios de Cuautla, Atlatlahucan, Yecapixtla y Totolapan se convirtieron en los primeros detenidos por elementos de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). Sin embargo, hay autoridades de al menos otros 14 municipios que aún se investigan.

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Las indagatorias arrojan indicios contra alcaldes de Ocuituco, Tetela del Volcán, Temoac, Jonacatepec, Ayala y Axochiapan, situados en la franja oriente de Morelos.

En esta región del estado, el Cártel del Pacífico tiene mayor presencia y pelea el territorio con La Unión Tepito, liderada por un sujeto identificado como Milton, cita la investigación base del Operativo Enjambre Morelos, a la que EL UNIVERSAL tuvo acceso.

En las carpetas hay otro grupo de alcaldes, exalcaldes, senadores y diputados federales considerados en datos de investigación estatal por su supuesta liga con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Linos, La Federación Morelense y La Familia Michoacana.

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Fuente: Especial

En este grupo, de acuerdo con las investigaciones, destacan los presidentes municipales de Tlaquiltenango, Zacatepec, Tlaltizapán, Puente de Ixtla, Amacuzac, Tetecala, Huitzilac, Jiutepec y Emiliano Zapata.

Los movimientos en Morelos del Ejército, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal exacerbaron los nervios en algunos alcaldes, presos de la zozobra.

Los alcaldes se defienden

El viernes pasado, el edil de Jonacatepec, Israel Andrade (PVEM), citado en investigaciones federales por presuntos nexos con la delincuencia organizada, promovió un amparo ante la justicia federal tras denunciar un “inminente riesgo” de ser aprehendido por corporaciones policiales.

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Argumentó que policías del municipio de Temoac irrumpieron en el Palacio Municipal de Jonacatepec y señalaron que llevaban “una orden” para ser ejecutada. El juez federal le negó la suspensión porque se trataba de un acto consumado.

Pedro Antonio Montenegro (MC), presidente municipal de Tlayacapan, limítrofe con Totolapan —donde en junio de 2024 se realizó el encuentro entre alcaldes electos y exalcaldes con el jefe regional del Cártel del Pacífico, Júpiter Araujo Bernard—, afirmó que los alcaldes y sus policías sólo tienen facultades para prevenir el delito de fuero común, sin competencia para asuntos de carácter federal. “No nos competen, no somos antinarcóticos, antisecuestros, no tenemos esa índole, coadyuvamos con ellos”, expuso.

Sobre el curso del Operativo Enjambre, cuyas corporaciones detuvieron al exedil de Yecapixtla, Irving Sánchez Zavala (PAN), y los alcaldes de Atlatlahucan y Cuautla, Agustín Toledano Amaro y Jesús Corona Damián, ambos surgidos de la alianza PRI-PAN-PRD- RSP, así como a la consejera nacional de Morena, Arisbel Rubí Vázquez Amaro, el alcalde afirmó: “Si hay líneas de investigación, la Federación tiene que saber perfectamente bien a lo que se está refiriendo, de acuerdo con las denuncias ciudadanas o a los tipos que de casos que se hayan visto en la región”, dijo.

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El alcalde de Huitzilac, César Dávila Díaz (MC), también considerado en las investigaciones por presuntos vínculos con la delincuencia organizada en la región norte de Morelos, se dijo libre de toda culpa y ajeno a una indagatoria en su contra.

“Realmente en ese tema no tenemos ninguna preocupación. Desde que entramos estamos trabajando en coordinación con la Guardia Nacional y el gobierno del estado”, aseguró.

Su homólogo del municipio de Ocuituco, René Jacobo (Morena), se reservó su opinión respecto al operativo ejecutado contra sus vecinos. El edil de Zapata, Santos Tavarez García (PVEM), también eludió a la prensa.

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Marco Antonio Cuate (MC), alcalde de Axochiapan, afirmó que el gobierno municipal debe permitir a la autoridad federal realizar su trabajo, y de manera particular dijo sentirse tranquilo, sin temor a ser investigado.

“Estoy tranquilo, ahora sí que no hay ningún problema e inconveniente. Siempre nos hemos conducido de manera transparente y estamos abiertos a cualquier tipo de investigación”, sostuvo.

José Luis Maya, presidente municipal de Zacatepec (del partido local Movimiento Alternativa Social), consideró que todos los alcaldes tienen la obligación de transparentar sus acciones y también se dijo dispuesto a ser investigado.

“Soy un alcalde que lleva cuatro años y medio al frente de la administración pública, hemos desarrollado un trabajo transparente y nos ponemos en las filas de ser investigados si en algún momento hay alguna incertidumbre por parte de la autoridad competente”, afirmó.

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Nancy Gómez (PVEM), alcaldesa de Tlaltizapán, respaldó el trabajo de las autoridades federales y consideró que las investigaciones deben continuar “caiga quien caiga”. Agregó que, hasta el momento, no tiene ningún señalamiento y por tanto se siente muy tranquila.

Vínculos criminales

La investigación de autoridades estatales, cuyos datos consolidaron el Operativo Enjambre Morelos, cita a un bloque político ligado al senador del PRI Ángel García Yáñez y presuntamente vinculado al llamado Cártel de La Jefa, como se conoce a Arisbel Rubí Vázquez Amaro, excandidata de Morena a la presidencia municipal de Atlatlahucan y una de las personas detenidas el pasado 20 de mayo.

Dicho grupo estaría formado por Valentín Lavín Romero (PVEM), alcalde de Temoac y presuntamente vinculado a los grupos delictivos de Los Aparicios y/o Huazulcos; José Carlos Jiménez Ponciano, alcalde indígena de Xoxocotla, relacionado en las investigaciones con La Federación Guerrerense.

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En la lista también se encuentra Israel Andrade Zavala (PVEM), alcalde de Jonacatepec, vinculado a La Línea Nueva Generación (de Sinaloa) y al Cártel Nuevo de Cuautla, asociado a un personaje conocido como La Rata; Jesús Iturbe Aranda, La Chuga, exalcalde de Amacuzac, vinculado a La Federación Guerrerense y antes con La Familia Michoacana.

En esa investigación ubican a Jesús Corona Damián, alcalde de Cuautla con el Cártel de Pacífico (CDP), antes CJNG; Enrique Alonso Plascencia, El 00, alcalde de Tlaquiltenango por RSP, PRI, PAN, PRD, vinculado a La Federación Guerrerense, antes GU-CJNG.

También identifican a Eder Rodríguez Casillas, alcalde de Jiutepec (PAN, PRI, PRD y RSP), vinculado al grupo de Los Linos y con actividad delictiva en los municipios de Yautepec, Jiutepec y parte de Cuernavaca.

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cdm