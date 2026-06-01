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La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) inició este lunes 1 de junio su huelga nacional con una megamarcha que iniciará a las 09:00 horas; partirá del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México.
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CNTE amenaza con boicot al Mundial
CNTE despliega una manta en el Ángel de la Independencia en amenaza de boicot al Mundial.
Nación 08:37 AM
Sheinbaum expresa cofnianza en negociaciones con la CNTE
Con un nuevo contingente de maestros de la CNTE movilizándose este lunes en la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum expresa, durante la mañanera, su confianza en que las negociaciones encabezadas por las secretarías de Gobernación y de Educación Pública permitan alcanzar acuerdos con el magisterio disidente.
mahc/LL
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