Nación | 01-06-26 | 08:24 | Actualizada | 01-06-26 | 08:24 |

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación () inició este lunes 1 de junio su huelga nacional con una megamarcha que iniciará a las 09:00 horas; partirá del Ángel de la Independencia al .

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mahc/LL

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