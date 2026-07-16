Tijuana, 16 de julio. - El Partido Acción Nacional (PAN) de Baja California aseguró que la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, se trata de un intento de desviar la atención de la controversia generada por los audios atribuidos a la gobernadora Marina del Pilar Ávila en donde intenta pactar con supuestos intermediarios de agencias de seguridad en Estados Unidos.

“Ante el desastre de Morena por los audios de Marina del Pilar, hoy pretenden generar un distractor. La detención injustificada de Ruffo no es más que una burda y sucia maniobra que se les va a revertir ante la gente”, se publicó en el perfil del PAN Baja California en redes sociales.

En un comunicado, el grupo político también consideró que, ante la detención del exgobernador, corresponde a las autoridades conducir el proceso con estricto apego a la ley, respetando en todo momento el debido proceso y la presunción de inocencia.

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Dijo tener confianza en que se aclararán los hechos que se le imputan por las vías legales correspondientes y reiteró que ninguna persona debe estar por encima de la ley, pero tampoco por debajo de las garantías que la Constitución reconoce para cualquier ciudadano.

“La justicia debe aplicarse con el mismo criterio para todas y todos. Mientras en el caso de Ernesto Ruffo las autoridades actuaron de manera inmediata, existen otros casos con graves señalamientos públicos, como los de Rubén Rocha Moya y Marina del Pilar, en los que hasta ahora no han actuado aún con pruebas contundentes. La ley no puede aplicarse con criterios distintos dependiendo de la persona o del partido al que pertenezca”, señaló el PAN estatal.

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