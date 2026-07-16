Nextlalpan, Méx.- El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), a través del Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), estará a cargo de la construcción, operación, mantenimiento y explotación del Tren AIFA-Pachuca.

Este jueves en el Diario Oficial de la Federación fue publicada la modificación al título de asignación otorgado el pasado 18 de marzo del 2026 al FONADIN, en el que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes le trasfiere la operación y mantenimiento del Tren Felipe Ángeles en su ruta Buenavista-AIFA, para incluir ahora el proyecto ferroviario con destino a Pachuca, Hidalgo.

El DOF detalla que el FONADIN estará a cargo de “la construcción, operación, mantenimiento y explotación de la ampliación de la vía general de comunicación ferroviaria de la estación Jaltocan o Xaltocan a la ciudad de Pachuca, así como para la prestación del servicio público de transporte ferroviario de pasajeros en la modalidad de regular suburbano e interurbano en la Ruta Buenavista-Pachuca”.

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De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación publicado este jueves, fue el 9 de abril de este año cuando la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI), notificó al FONADIN a través del oficio ATTRAPI/1.-0100/2026 sobre la decisión del ejecutivo federal en la que determinó modificar el Título de Asignación otorgado por la SICT al FONADIN el 18 de marzo del presente año.

“Con el objeto de incluir en el mismo la construcción, operación y explotación de la infraestructura y el derecho de vía de la Estación Jaltocan a la terminal ferroviaria de Pachuca y la prestación del Servicio Público de Transporte Ferroviario de Pasajeros desde la Terminal Buenavista, en la Ciudad de México, a la terminal ferroviaria en Pachuca, Hidalgo.

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Para el 8 de mayo de 2026, Banobras, como fiduciaria del FONADIN, notificó a la SICT que el Comité Técnico aprobó realizar las gestiones necesarias para suscribir la modificación al Título de Asignación a favor del FONADIN del 18 de marzo de 2026, para con ello incluir la infraestructura y el derecho de vía ferroviario que conectará el AIFA con la terminal ferroviaria de Pachuca,

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“La Secretaría inició y la ATTRAPI continuará con la construcción hasta su terminación de la Infraestructura Ferroviaria y la Adquisición del Equipamiento y Equipo Ferroviario de la Vía General de Comunicación Ferroviaria que corresponde al Ramal Xaltocan-Pachuca”, señala el documento.

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Por ello, el FONADIN estará a cargo de la infraestructura que consiste en una vía férrea doble electrificada de aproximadamente 57 kilómetros, que van desde la estación Xaltocán, hasta la terminal Pachuca, con cuatro estaciones intermedias que son Xolox, Empalme del Rey, Platah y Téllez, así como de los 15 trenes eléctricos, así como los bienes inmuebles del tramo Xaltocán Pachuca.

También del Centro de Control de Tráfico (CCT), instalación ubicada en Hidalgo, derechos de Cobro de la Ruta Buenavista - Pachuca, fecha Efectiva de Entrada en Operación de la Ruta Buenavista-Pachuca, gastos de Operación y Mantenimiento de la Ruta Buenavista-Pachuca, entre otros.

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