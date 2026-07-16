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La alcaldía Cuauhtémoc informó sobre la entrega de la rehabilitación integral de la Plaza Popocatépetl, uno de los espacios públicos más representativos de la colonia Hipódromo Condesa.
En un comunicado, la demarcación indicó que se intervino la fuente central mediante la sustitución del cárcamo y sus tuberías, cambio de mosaicos, impermeabilización, aplicación de pintura, reparación de banquetas, mantenimiento de áreas verdes y rehabilitación del mobiliario urbano.
La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega aseguró que la estructura no había sido atendida por 40 años, aunque su origen data de hace un siglo.
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“Véanlo, rehabilitado, con agua, no les puedo explicar lo que siento en el corazón cada vez que Renace Cuauhtémoc con un espacio recuperado”, expresó durante la entrega del espacio.
Apuntó que la restauración de la Plaza Popocatépetl se suma a las acciones del programa Renace Cuauhtémoc, mediante el cual se han rehabilitado vialidades, parques, jardines y otros espacios públicos en distintas colonias de la demarcación.
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jecg/cr
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