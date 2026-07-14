La alcaldía Cuauhtémoc informó sobre el arranque de trabajos para la rehabilitación de más de 200 metros lineales en calles de la colonia Doctores a petición de los vecinos de la zona.

En un comunicado, detalló que con estas obras se sustituirán 2 mil 44 metros cuadrados de carpeta asfáltica, tanto en la calle Prolongación Ángel del Campo, de Eje Central Lázaro Cárdenas a Doctor Barragán, así como en Doctor Solís, de Prolongación Ángel del Campo y Eje 3 Sur.

Por lo tanto, la demarcación dijo que se aplicarán en total 230 toneladas de asfalto.

La alcaldía aseguró que están convirtiendo los reportes ciudadanos en acciones para recuperar la infraestructura urbana. Foto: Especial

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"Iniciamos los trabajos de fresado en Prolongación Ángel del Campo, entre Eje Central y Dr. Barragán, en la colonia Doctores, para seguir recuperando calles que durante años estuvieron olvidadas. Aquí se hizo un compromiso con las vecinas y vecinos. Hoy ese compromiso se convierte en hechos", apuntó la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega.

Recordó que a inicio de este mes fueron sustituidos 7 mil 498 metros cuadrados de carpeta asfáltica en la calle Niza de la colonia Juárez, en el tramo que va de Paseo de la Reforma a Avenida Chapultepec; además de 12 mil 440 metros cuadrados en Tehuantepec de la colonia Roma Sur, de Chilpancingo a Cuauhtémoc.

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La alcaldía aseguró que están convirtiendo los reportes ciudadanos en acciones para recuperar la infraestructura urbana de las 33 colonias de la demarcación.

vr