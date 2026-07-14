[Publicidad]
La alcaldía Cuauhtémoc informó sobre el arranque de trabajos para la rehabilitación de más de 200 metros lineales en calles de la colonia Doctores a petición de los vecinos de la zona.
En un comunicado, detalló que con estas obras se sustituirán 2 mil 44 metros cuadrados de carpeta asfáltica, tanto en la calle Prolongación Ángel del Campo, de Eje Central Lázaro Cárdenas a Doctor Barragán, así como en Doctor Solís, de Prolongación Ángel del Campo y Eje 3 Sur.
Por lo tanto, la demarcación dijo que se aplicarán en total 230 toneladas de asfalto.
Lee también "Así como desaparecen el memorial, desaparecen a la gente"; familia de Ana Amelí afirma que sigue decepcionada
"Iniciamos los trabajos de fresado en Prolongación Ángel del Campo, entre Eje Central y Dr. Barragán, en la colonia Doctores, para seguir recuperando calles que durante años estuvieron olvidadas. Aquí se hizo un compromiso con las vecinas y vecinos. Hoy ese compromiso se convierte en hechos", apuntó la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega.
Recordó que a inicio de este mes fueron sustituidos 7 mil 498 metros cuadrados de carpeta asfáltica en la calle Niza de la colonia Juárez, en el tramo que va de Paseo de la Reforma a Avenida Chapultepec; además de 12 mil 440 metros cuadrados en Tehuantepec de la colonia Roma Sur, de Chilpancingo a Cuauhtémoc.
[Publicidad]
La alcaldía aseguró que están convirtiendo los reportes ciudadanos en acciones para recuperar la infraestructura urbana de las 33 colonias de la demarcación.
Brugada anuncia que renovación de L3 del Metro tendrá inversión de más de 40 mil mdp; servicio no se va a interrumpir
vr
[Publicidad]
Más información
Universal Deportes
Pau Cubarsí luego de clasificar con España a la final del Mundial 2026: “El sueño sigue vivo”
Metrópoli
Excandidato de MC en Teotihuacán resulta herido tras ataque a balazos; reportan dos víctimas más con lesiones
Nación
IPN y estudiantes instalan ruta de negociación con la SEP; acuerdan cuatro mesas de trabajo para atender demandas
Al día
Aumentan 55% abasto de agua en la Quinta Zona de Ecatepec
Espectáculos
¡Confirmado! Flor Vigna es la octava habitante de “La Casa de los Famosos México 2026”
Fútbol
Tensión en la FIFA, UEFA buscaría quitar a Gianni Infantino de la presidencia
Fútbol
Federación de Ecuador niega amenazas del crimen organizado a jugadores antes del partido contra México