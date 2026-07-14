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Cuautitlán Izcalli, Méx.- Luis “N” fue detenido por policías de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), en posesión de un tractocamión que cargaba 48 litros de hidrocarburo de los que no pudo acreditar su legal procedencia.
Al hombre de 42 años de edad lo arrestaron luego de marcarle el alto, cuando circulaba sobre la carretera México-Querétaro, a la altura de la colonia Las Conchitas.
Los oficiales de la SSEM observaron inconsistencias entre las placas de circulación y el engomado de identificación de la unidad. La placa presuntamente corresponde a otro tractocamión.
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Además, el hoy detenido no presentó la documentación que acreditara la legal procedencia y el traslado de 48 mil litros de hidrocarburo.
Al hombre lo trasladaron ante la Agencia del Ministerio Público donde se determinará su situación jurídica por su posible participación en los delitos de transporte ilegal de hidrocarburo y ataques a las vías de comunicación.
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