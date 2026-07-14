La polémica por las declaraciones de Pedro Sola sobre los perros sigue creciendo, ahora fue la marca Hellmann's la que reaccionó en redes sociales con un par de mensajes que hicieron referencia al histórico episodio que protagonizó el conductor hace casi dos décadas, y a su vez fue un pronunciamiento en contra del maltrato animal.

A través de sus redes sociales, la marca de mayonesa publicó: "Ni me lo mencionen, hace mucho no hablamos", una frase con la que recordó el desencuentro que tuvo con el conductor de "Ventaneando" en 2007.

En otra publicación, Hellmann's fijó postura sobre la controversia actual al escribir: "Aquí amamos y respetamos a los lomitos", en alusión a las críticas que ha recibido Pedro Sola por sus comentarios sobre los perros.

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Hellmann's publicó este par de imágenes que hacen referencia a Pedro Sola, con quien tuvieron una controversia en 2007; la marca de mayonesa se pronunció en contra del maltrato animal.

¿Qué pasó entre Pedro Sola y Hellmann's?

La relación entre Pedro Sola y Hellmann's quedó marcada por uno de los momentos más recordados de la televisión mexicana.

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En 2007, durante una mención comercial en vivo en "Ventaneando", el conductor debía promocionar la mayonesa Hellmann's, pero por error recomendó la marca McCormick. El momento se volvió viral, se convirtió en un fenómeno de la cultura popular y dio origen a incontables memes y referencias que siguen vigentes casi 20 años después.

El propio conductor ha contado en distintas ocasiones que aquel error le costó una fuerte penalización económica y puso fin a su relación comercial con la marca.

Marcas retiran su publicidad de "Ventaneando"

La reacción de Hellmann's ocurre después de que Panditas, Clorets, Halls y Trident, marcas pertenecientes a Mondelēz International, anunciaron que retirarán su pauta publicitaria de "Ventaneando".

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La empresa difundió un comunicado en el que condenó cualquier forma de maltrato animal.

"Los momentos de alegría y conexión que buscamos generar con Clorets deben construirse siempre sobre el respeto y la empatía. Reprobamos cualquier forma de violencia, maltrato o crueldad hacia los animales. Las mascotas son parte de la familia para millones de mexicanos y merecen ser tratadas con dignidad y respeto", señaló.

Asimismo, aclaró que las declaraciones emitidas en televisión son responsabilidad exclusiva de quien las expresó y no representan los valores de sus marcas, por lo que decidió retirar su publicidad del programa.

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¿Qué dijo Pedro Sola sobre los perros?

La controversia comenzó luego de que Pedro Sola expresara en "Ventaneando" que le molestaba ver perros en centros comerciales y restaurantes, dijo que en ocasiones le daban ganas de aventarles carne envenenada.

“Yo no tolero a los perros en la tienda, a los perros en el súper, a los perros cagando en el restaurante. Oigan, ¿qué es eso? ¿Se volvieron locos o qué? Con ganas de aventar un trozo de carne envenenada… o los que llevan tres en una carriola. Dan ganas de darles un balazo… a los dueños”.

Mientras Pati Chapoy reaccionó con una carcajada, Mónica Castañeda expresó su desacuerdo y señaló que una cosa era no simpatizar con los perros y otra muy distinta hablar de envenenarlos.

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Al día siguiente, Pedro Sola ofreció una disculpa al aire leída desde su celular, reconoció que habló sin pensar, aseguró estar arrepentido y reiteró que no está a favor del maltrato animal.

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