Después de las polémicas declaraciones de Pedro Sola que incitaron al maltrato animal, en redes comenzaron a recuperar antiguos momentos de “Ventaneando” relacionados con perros.

Entre ellos circula una conversación entre Sola y el fallecido Daniel Bisogno sobre animales que ladraban mucho. Bisogno comentó: “Mi perro no ladra ni de broma”, a lo que Sola respondió: “Mándales a cortar las cuerdas vocales”.

Además, la fundadora del santuario Milagros Caninos recordó la ocasión en que visitó el foro del programa junto a Pay de Limón, perro que sufrió maltrato y perdió sus patitas a manos del crimen organizado. Según su testimonio, el mismísimo Pedro Sola reaccionó muy mal ante la presencia del canino diciendo: “No, no, no, quítenme ese perro de aquí”.

Varias figuras como Apio Quijano y Lupita Jones salieron en defensa de los lomitos, a quienes el conductor, quien ya se disculpó, pidió que fueran envenenados.

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Los Daniels sacan sketch… y muchos ven dedicatoria para Isma

Parece que la novela entre Los Daniels y su exvocalista Ismael Salcedo todavía tiene capítulos por contar. Luego de la polémica separación, en la que Isma aseguró que fue sacado de la banda sin previo aviso y el resto del grupo respondió que ya no soportaba su actitud, Los Daniels publicaron un video que muchos leyeron como indirecta.

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En el sketch, el vocalista presume ser “la estrella”, asegura que todos deben esperarlo si llega tarde y se comporta como el personaje más importante del grupo. Al final, el bajista remata con un irónico: “Lo que quieras... mira, hasta te afiné tu bajo”.

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Más allá de si fue parodia o pedrada con guitarra, queda claro que la ruptura entre Los Daniels e Ismael Salcedo sigue sonando más fuerte que algunas canciones.

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Charlize Theron vuelve a responder, sin decir nada, a los jueces de redes

Charlize Theron volvió a quedar bajo la lupa de redes sociales por un video tomado durante la premiere de su nueva película, “La Odisea”, en Londres. En las imágenes se le ve saludando a fans en la alfombra roja, pero varios usuarios desviaron la conversación hacia su apariencia y una supuesta pérdida de peso que algunos atribuyeron al Ozempic.

Theron ya había hablado de ese tipo de comentarios hace un par de años, cuando respondió a quienes especulaban su físico. “Mi rostro está cambiando, y me encanta que mi rostro esté cambiando y envejeciendo”, dijo entonces. También contó que algunas personas creían que se había hecho un estiramiento facial, a lo que ella respondía: “¡Solo estoy envejeciendo!”.

Charlize ya dejó clara su postura: envejecer no debería necesitar explicación.

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Charlize Theron . Foto de Evan Agostini/Invision/AP.

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