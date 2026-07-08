Televisa quiso guardar en secreto a los habitantes de la nueva temporada de “La Casa de los Famosos México”, pero terminó ayudando a medio confirmar una de las filtraciones que circulaban desde días antes.

Durante un corte comercial, la televisora transmitió antes de tiempo un promocional protagonizado por Ernesto Laguardia, quien después fue presentado oficialmente como el primer habitante. El detalle llamó la atención porque su nombre ya aparecía en listas difundidas en redes junto con figuras como Cynthia Klitbo, Bellakath, Consuelo Duval y otros famosos.

Ahora los fans revisan esos nombres con otros ojos: si ya le atinaron al primero, quizá la lista no era tan inventada como parecía. Televisa reveló un habitante, pero pudo haberle dado credibilidad al elenco completo.

Con esta imagen la producción habría filtrado a sus nuevos participantes. Foto: Captura de pantalla.

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El Tri perdió… y hasta su vinilo del 86 se fue al suelo

La derrota de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo también alcanzó al mercado de los objetos musicales de colección. Hasta el sábado, un disco de vinilo grabado por el equipo que disputó el Mundial México 86 se ofrecía en mil pesos dentro de grupos de redes sociales; para este lunes, su precio había caído a entre 150 y 200 pesos.

A otros discos les fue mejor. El soundtrack de “Ya nunca más”, película ochentera protagonizada por Luis Miguel, pasó de cotizarse en 200 pesos a venderse hasta en el doble. En ambos casos, los vendedores aseguran que los ejemplares se conservan en buen estado, aunque con el inevitable ruido del paso del tiempo y, según ellos, con las cubiertas de cartón impecables.

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Por cierto, varias canciones del soundtrack, incluido el tema que da nombre a la película, fueron escritas por Luisito Rey, padre de “El Sol”. Mientras el disco del Tri perdió valor tras la derrota, el de Luis Miguel terminó duplicándolo.

Cassandra Ciangherotti pudo ser Barbie Noble… pero ni fue al casting

Trece años después, Cassandra Ciangherotti reveló que fue invitada a realizar el casting para “Nosotros los Nobles”, pero no acudió porque en ese momento estaba ocupada en otros proyectos. Así que pudo haber interpretado a Barbie Noble, personaje que finalmente lanzó a Karla Souza a la popularidad.

La actriz asegura que no se arrepiente porque, dice, las cosas suceden por alguna razón. Y no es la única figura que estuvo cerca de cambiar el rostro de un personaje conocido del cine mexicano.

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Jesús Ochoa fue la primera opción para interpretar a Mascarita en “Matando Cabos”, papel que terminó en manos de Joaquín Cosío. A su vez, Cosío había sido elegido como el cura subversivo de “El crimen del padre Amaro”, pero rechazó la propuesta y el personaje quedó para Damián Alcázar. Diego Luna estuvo considerado para “Gol”, que protagonizó Kuno Becker, y Salma Hayek fue la primera opción para “Arráncame la vida”; como el proyecto tardó años en concretarse, Ana Claudia Talancón terminó encabezándolo.

Cinco personajes que hoy parecen inseparables de sus intérpretes estuvieron a una agenda, un rechazo o un retraso de tener otro rostro.

La actriz perdió el protagónico de Amor en Custodia. Foto: Archivo/ EL UNIVERSAL

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