La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) busca entrevistar a los tres jóvenes que acompañaban a Isaías Aparicio Trejo, el joven de 18 años que murió por broncoaspiración durante los festejos en Paseo de la Reforma por el triunfo de la Selección Mexicana, el pasado martes 30 de junio, y aún se define en que calidad se presentarán ante el MP.

La coordinadora general de Atención a Víctimas de la FGJ, Gianni Rueda de León Iñigo, afirmó que a una semana de la muerte del joven y tras haber iniciado las investigaciones, las personas que aparecen en un video al momento de que Isaías se encuentra inconsciente en una banqueta son indagadas.

“Puede haber responsabilidades en contra de las personas que lo dejaron y por supuesto también en contra de las personas que lo desprendieron de sus posesiones”, señaló al preguntarle sobre que la postura de la fiscalía de que no descartaban que hubiera otros delitos alrededor del fallecimiento.

Lee también Así creció la asistencia a los festivales mundialistas cada partido; la afluencia pasó de 420 mil aficionados a más de un millón de personas

La funcionaria de la FGJ confirmó que la necropsia arrojó que había una concentración de alcohol en el cuerpo del joven de 354 miligramos por cada 100 mililitros, lo cual, en una escala de clasificación clínica es una intoxicación grave.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Rueda de León Iñigo comentó que se reunió el jueves pasado con Brenda Trejo, la mamá de Isaías, para darle atención sobre el caso y ahí, recordó, le externó dudas sobre la causa de la muerte de su hijo.

[Publicidad]

También, refirió la funcionaria, le externó que en el Hospital Rubén Leñero nunca se le entregó la ropa.

Lee también Tras derrota de México, empieza remozamiento de Reforma

“Quise solventar esa situación, nos presentamos en el Hospital Rubén Leñero, hicimos la solicitud correspondiente y evidentemente le entregaron el día de ayer la ropa de su hijo, de Isaías, a la señora Brenda Trejo, eso le dio más tranquilidad, no obstante dijo ‘veo algunas marcas que no son consistentes con lo que ustedes o lo que dijo el médico forense en el sentido de la broncoaspiración”, relató.

[Publicidad]

Ante esto, aseguró la funcionaria, Brenda y la familia decidieron que no se va a incinerar el cuerpo de Isaías, para ampliar las investigaciones.

Rueda de León Iñigo dijo que la mamá de Isaís le entregó el video que circula en redes sociales donde se observa cuando los acompañantes de la víctima lo abandonan y previamente, uno de ellos, toma su mochila.

Lee también Salud de CDMX actualiza balance del Mundial 2026; confirma quinto fallecimiento por infarto tras el Fan Fest inaugural

[Publicidad]

Sobre estas imágenes, la funcionaria señaló que la familia le dijo que reconocieron plenamente a uno de los sujetos, pues se trata de un amigo de Isaías.

“Eso nos abre un poco la posibilidad de poder saber más respecto a cómo sucedieron los hechos. El chico en el momento que está Isaías en el piso, y también es de conocimiento público, toma una mochila de color negro y se la cuelga, y se van”.

La funcionaria informó que la FGJ solicitó videos adicionales, de empresas privadas y hoteles en la zona, y se espera entrevistar a los acompañantes, para agotar líneas de investigación.

[Publicidad]

Lee también Fiscalía CDMX mantiene investigación por muerte de joven tras festejos de México-Ecuador; no descarta otros delitos

“Lo más importante es que queremos ser completamente transparentes respecto a este y todos los casos”, dijo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.