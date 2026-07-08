Austin.— Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) le disparó y mató a un hombre de nacionalidad mexicana en Houston, alegando que éste intentó evadir su arresto durante un operativo el martes.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) indicó en un comunicado que el hombre hizo caso omiso de las órdenes de detenerse e intentó embestir a un agente, quien disparó su arma en defensa propia. Según el DHS, que supervisa a ICE, el automóvil del hombre chocó contra un vehículo de ICE.

El comunicado identificó al hombre como Lorenzo Salgado Araujo, originario de México, y aseveró que vivía en Estados Unidos sin permiso legal. Añadió que agentes federales realizaban un operativo contra Araujo y que éste murió en un hospital.

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La oficina del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en Houston investiga un posible ataque contra un agente federal, informó el portavoz Connor Hagan.

La muerte provocó llamados inmediatos de algunos funcionarios demócratas locales y grupos defensores de los derechos de los inmigrantes para que se realice una investigación independiente.

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Ronaldo Salgado, hijo del mexicano, aseguró en Facebook que su padre era un hombre trabajador que “no merecía esto”.

Explicó que su padre llevaba casi 35 años viviendo en Estados Unidos y trabajaba en el sector de la construcción “para mantenernos a mí, a mis dos hermanos y a mi madre”.

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Según declaró, Salgado Araujo “estaba tramitando su permiso de trabajo por la vía legal” y en el momento en que ocurrieron los hechos “se dirigía al trabajo para recoger a sus compañeros”.

La representante federal demócrata Sylvia Garcia dijo que el tiroteo ocurrió durante un “operativo del ICE” en su distrito de Texas. Señaló en X que “todas las grabaciones disponibles, las comunicaciones y otras pruebas deben preservarse y revisarse como parte de una investigación completa e imparcial”.

Juan Proaño, director general de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), dijo que “no le creemos al DHS en absoluto” y que “debería haber una investigación independiente y deberían publicar todos los videos”.

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Esta es por lo menos la octava muerte derivada de un encuentro con funcionarios federales de inmigración desde el inicio de la campaña migratoria del gobierno de Donald Trump.

Las descripciones iniciales de agentes de inmigración han sido contradichas posteriormente por evidencia en video. En febrero, las autoridades federales iniciaron una investigación sobre dos agentes federales de inmigración que parecían haber hecho declaraciones falsas bajo juramento respecto a un tiroteo no mortal ocurrido en enero contra un inmigrante en Minneapolis.

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También hay preocupación por la muerte de migrantes bajo custodia del ICE, que suman ya al menos 17, en lo que va de 2026.

El pasado 5 de julio, la agencia confirmó el fallecimiento, el 19 de junio, del mexicano Félix Alcorta Rodríguez, de 63 años, y quien se encontraba en el centro de detención del condado de Webb, en Texas.

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