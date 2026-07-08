Monterrey.— Antes de las elecciones de 2027, Nuevo León contará con nuevos requisitos de edad para quienes aspiren a cargos de elección popular, luego de que este martes fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el decreto que reduce la edad mínima para contender por la gubernatura, diputaciones locales y ayuntamientos.

Con la entrada en vigor de la reforma constitucional, la edad para ser candidato a la gubernatura disminuye de 30 a 28 años, mientras que para ocupar una diputación local o integrar un ayuntamiento como alcalde, síndico o regidor, el requisito baja de 21 a 18 años.

El decreto modifica los artículos 71, 118 y 172 de la Constitución Política de Nuevo León y da carácter oficial a la reforma aprobada por unanimidad por el Congreso local el pasado 29 de junio, durante un periodo extraordinario de sesiones.

Las modificaciones entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, por lo que podrán aplicarse en el proceso electoral 2026-2027, cuando se renovarán distintos cargos públicos en la entidad.

El dictamen fue presentado ante el pleno por el diputado Tomás Montoya, luego de ser aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales. El Congreso argumentó que el objetivo es ampliar la participación de las juventudes en la vida política y eliminar barreras de edad para acceder a cargos de representación popular.

Tras la publicación del decreto, el diputado con licencia de Morena Jesús Elizondo celebró la entrada en vigor de la reforma y afirmó que representa una oportunidad para que más jóvenes puedan competir por cargos públicos.

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“Hoy es un buen día para los jóvenes de Nuevo León. La reforma que reduce la edad para ser gobernador, diputado local y alcalde es ley: publicada y vigente”, expresó.

El legislador, quien ha manifestado su intención de participar en el proceso interno de Morena rumbo a la gubernatura, sostuvo que, con la nueva disposición, su elegibilidad queda confirmada.

Además, pidió que la definición de candidaturas se realice en igualdad de condiciones.

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“Unidad para no dividir lo que tanto costó construir. Transparencia para que la gente confíe y piso parejo para que gane quien mejor represente a este movimiento”, señaló.

Con la publicación del decreto, los nuevos criterios quedan incorporados a la Constitución estatal y serán aplicables en las próximas elecciones locales.

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