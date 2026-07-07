Nación | 07-07-26 | 21:30 | Actualizada | 07-07-26 | 21:40 |

Elementos de la Policía de Investigación (PDI) arrestaron al exdirector de Petróleos Mexicanos (), , en la colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, esta tarde.

Al momento de su detención portaba camisa blanca, pantalón de vestir negro y zapatos negros. De acuerdo con un video, fue bajado de un automóvil blanco y escoltado por, al menos, dos mujeres integrantes de esta división de la Fiscalía General de Justicia de la capital del país (FGJ-CDMX).

¿De qué acusan a Rodríguez Padilla?

Rodríguez Padilla, cuya esposa, María Felicia Jiménez, lo denunció de forma pública por violencia intrafamiliar el pasado 26 de junio, fue ingresado a la Agencia Especializada en Atención a Personas Adultas Mayores y Víctimas de Violencia Familiar, localizada en la alcaldía Cuauhtémoc.

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Según la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos, entidad donde el 15 de marzo ocurrieron estos hechos denunciados, la misma se alista con el fin de recibir al ex titular de Petróleos Mexicanos.

La institución espera su llegada a Morelos a las 02:00 horas, para certificarlo ante el médico legista y presentarlo ante el juez que giró la orden de aprehensión contra Rodríguez Padilla.

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"En las próximas horas, Víctor "N" enfrentará la audiencia inicial ante un juez de control de Morelos, en la que conocerá a detalle los hechos de los que se presume inocente", dijo la fiscalía capitalina en un comunicado.

Con información de Justino Miranda

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dft/bmc

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