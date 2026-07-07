Este martes comenzó la Supercopa Femenil que reúne a las categorías Sub-14 y Sub-15 en las canchas de la Federación Mexicana de Futbol con el objetivo de impulsar el desarrollo de las jugadoras y proyectarlas hacia clubes profesionales y las Selecciones Nacionales.

Este torneo, que se llevará a cabo del 7 al 10 de julio, cuenta con la presencia de los siguientes equipos: la Selección Nacional de México, la Selección del Sector Amateur, la Selección del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IMME), la Selección MEX-USA Sub-14, la Selección Nacional de México, la Selección del Sector Amateur, la Selección de Nuevo León, la Selección MEX-USA.

La inauguración contó con la presencia del Presidente Ejecutivo de la FMF, Ivar Sisniega Campbell, que dejó el siguiente mensaje: "estamos muy emocionados, esta Supercopa se ha vuelto el evento más importante del Sector Amateur y del proceso de visorías para Selecciones Nacionales. Queremos ver a las mejores jugadoras, es su oportunidad para mostrarse, así que denlo todo en este torneo. Va a ser un torneo muy bonito y estoy seguro que vamos a ver grandes jugadoras."

Andrea Rodebaugh, Directora Deportiva de Selecciones Nacionales Femeniles, le dejó un mensaje de aliento a las jóvenes futbolistas: "Supercopa es un torneo muy importante porque culmina un proceso muy largo de visorías en México y Estados Unidos. Felicitó a todas las jugadoras porque su talento y su esfuerzo les valió estar aquí, la Supercopa es un paso muy importante en el proceso de Selección Nacional. Esta es una oportunidad para competir, para aprender, para retarse a sí mismas y seguir creciendo como futbolistas."