Estados | 07-07-26 | 21:59 |

Escárcega, Campeche. - Los reportada como desaparecida fueron hallados enterrados en una parcela.

De acuerdo a los primeros reportes policiacos y ministeriales, se trataría de Francisco Rocha Suárez y Edith Ortega Bilbao, quienes al parecer fueron secuestrados presuntamente por gente del cuando se dirigían a sus trabajos el pasado 29 de junio.

Ambos fueron reportados como desaparecidos por sus familiares, incluso, sus hijas pidieron la intervención de la presidenta .

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Tras varios días de búsqueda, sus cuerpos fueron localizados sepultados en una parcela de Escárcega, Campeche, este martes.

La Fiscalía del Estado inició la investigación de este secuestro y asesinato.

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dmrr/cr

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