Hermosillo, Sonora. - En seguimiento a las investigaciones por el homicidio del custodio penitenciario Joaquín “N”, ocurrido el pasado 2 de julio, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informa que, derivado de los avances en el caso, se solicitarán las penas más altas que en derecho procedan contra los autores materiales e intelectuales del ataque.

Al momento, dos presuntos responsables están imputados y bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Eduardo “N” y Gladys Verónica “N”, enfrentan cargos por homicidio calificado y asociación delictuosa.

Además, un tercer implicado, identificado como el autor material de los disparos, se encuentra plenamente identificado y cuenta con una orden de aprehensión vigente para su pronta captura.

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De acuerdo con las investigaciones han arrojado de manera contundente que estas agresiones obedecen a una reacción directa de grupos criminales, los cuales se han visto severamente afectados en sus intenciones de mantener el control de los penales en Sonora, externó la Fiscalía estatal.

Esta pérdida de poder de las estructuras criminales es resultado de una estrategia de reordenamiento sin precedentes en la historia del estado, la cual ha consistido en revisiones exhaustivas y constantes en todos los Centros de Reinserción Social (Ceresos), en coordinación con autoridades estatales y federales, además de traslados estratégicos y la ampliación del ejercicio de la acción penal contra sujetos que ya se encuentran recluidos.

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En este sentido, durante la última revisión efectuada en un penal del norte del estado, se lograron recuperar teléfonos celulares y otros objetos prohibidos, evidencias que están bajo estricto análisis.

La Fiscalía advirtió que, de comprobarse la participación, omisión o complicidad de cualquier servidor público en estas redes, se aplicarán severas sanciones penales y administrativas sin distinción alguna.

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Con relación a la seguridad del personal, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado ha desplegado de forma inmediata los protocolos correspondientes para garantizar que las y los custodios no se encuentren en situación de vulnerabilidad.

Se han activado medidas de protección, custodia y acompañamiento permanente para salvaguardar su integridad en el desempeño de sus funciones.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora reiteró que las investigaciones no se detendrán y que el compromiso institucional es absoluto.

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Por ello, se aplicará todo el peso de la ley y se exigirán las sentencias máximas tanto para quienes perpetraron el ataque, como para quienes ordenaron la ejecución de los servidores públicos.

dmrr/cr