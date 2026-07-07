TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS. - Personas privadas de su libertad en centros penitenciarios de Chiapas, podrán cursar carreras profesionales a nivel abierto, como resultado de un convenio académico suscrito entre la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) y la Secretaría de Seguridad del Pueblo.

El rector Oswaldo Chacón Rojas y el secretario de Seguridad del Pueblo, Oscar Alberto Aparicio Avendaño, firmaron un convenio de colaboración académica para que la Unach imparta tres programas educativos de licenciatura en la modalidad no presencial.

La propuesta está dirigida a personas privadas de su libertad que cumplan sentencia, o se encuentren en prisión preventiva en los centros estatales de reinserción social de sentenciados en Chiapas, específicamente los números 8 y 14, ubicados en los municipios de Villaflores y Cintalapa de Figueroa.

Así como también para la población del centro de internamiento especializado para adolescentes Villa Crisol, localizado en el municipio de Berriozábal, como parte integrante de la reinserción social.

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Universidad de Chiapas llevará licenciaturas a penales; internos estudiarán a distancia. Foto: Especial.

Chacón Rojas reconoció que el trabajo realizado en la agenda de seguridad pública de Chiapas no sólo se basa en acciones reactivas o punitivas, sino en un proceso integral de prevención y reinserción social, en lo cual "la Unach puede jugar un papel muy importante".

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Las licenciaturas en derechos humanos, gestión de la micro, pequeña y mediana empresa, y la de tecnologías de información y comunicación aplicadas a la educación, serán impartidas a través de la plataforma educativa MCERSS.

Las unidades de competencia, respecto al plan y programa de estudios de las licenciaturas, se presentarán de acuerdo con las fechas que establezca el calendario escolar de la universidad, indicó.

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El secretario de Seguridad, Aparicio Avendaño dijo que la educación en el sistema penitenciario es una herramienta fundamental en la búsqueda de procesos de reinserción social exitosos y una oportunidad de transformar la vida individual y familiar de los internos.

Destacó, además, el compromiso del rector Chacón Rojas en la creación de modelos de educación a distancia a favor de las personas privadas de libertad y por sumar esfuerzos entre las instituciones para garantizar el acceso a la educación superior.

La educación a distancia puntualizó el titular de Seguridad Pública, transforma la vida de las personas privadas de su libertad y les otorga una segunda oportunidad para reanudar y continuar sus proyectos individuales y familiares.

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