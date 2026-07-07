Desde hace varias décadas, en redes sociales se quiere instalar que Cristiano Ronaldo y Lionel Messi llevan su rivalidad futbolística afuera de las canchas, cuando en la realidad, si bien no son amigos, entre los dos existe una relación de respeto y cordialidad.

Un ejemplo reciente de esta relación cordial que existe entre ellos, y sus parejas, es el regalo que Georgina Rodríguez, esposa del astro portugués, le hizo a la pareja del ocho veces ganador del Balón de Oro.

Antonela Roccuzzo compartió en redes sociales que recibió un regalo de Mimoa, la nueva marca de ropa para estar en casa de la modelo, y decidió agradecer públicamente el envío a través de una historia de Instagram.

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Antonela escribió: “Muchas gracias, Georgina Rodríguez. Todo hermoso. Te deseo todo el éxito del mundo”.

Así, una vez más, las familias de Messi y Ronaldo muestran que la rivalidad que tanto divide a los aficionados en redes sociales es sólo eso: una rivalidad trivial de redes sociales. En la vida real, sus familias tienen buena relación y hasta regalos se hacen.

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