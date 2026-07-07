Con el gol convertido este martes frente a la Selección de Egipto, el argentino Lionel Messi dejó atrás su mejor registro en una Copa del Mundo.

Este día llegó a ocho anotaciones en el Mundial 2026 y superó los siete que convirtió en la pasada edición de Qatar 2022. Ya es su mejor registro y además, acrecentó su cifra histórica a 21 tantos.

El capitán de la Selección Argentina se convirtió hoy en el único jugador que marca en seis partidos consecutivos en fase de eliminación directa de las copas del mundo.

Leo Messi, quien juega su sexta Copa del Mundo desde que debutó con 18 años el 16 de junio de 2006 en Alemania, supera por dos goles en la clasificación histórica al francés Kylian Mbappé, que tiene 19.

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Clasificación de goleadores del Mundial 2026

Con 8: Lionel Messi (Argentina)

(Argentina) Con 7: Erling Haaland (Noruega) y Kylian Mpbappé (Francia)

Con 6: Harry Kane (Inglaterra)

Con 4: Jude Bellingham (Inglaterra), Ousmane Dembelé (Francia), Mikel Oyarzabal (España), Vinicius Junior (Brasil) e Ismaila Sarr (Senegal).

Argentina avanza a Cuartos de Final con una histórica remontada. FOTO: AP

Clasificación de los goleadores históricos en Mundiales

Con 21: Lionel Messi (Argentina)

(Argentina) Con 19: Kylian Mbappé (Francia)

Con 16: Miroslav Klose (Alemania)

Con 15: Ronaldo Nazário (Brasil)

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