Argentina consiguió el pase a cuartos de final al remontarle un cardíaco duelo a Egipto. La Albiceleste derrotó 2-3 a los africanos, pero también coleccionaron una nueva marca que divide opiniones.

Yasser Ibrahim se encargó de hacer el tanto de la ventaja para los egipcios con un gran testarazo en el área argentina. El asedio albiceleste tuvo una gran recompensa al minuto 21, cuando se marcó un penalti a su favor, el cual despertó la polémica.

Lionel Messi tomó el esférico y buscó convertir su gol número 21 en la historia de los mundiales, pero el arquero Mostafa se lo atajó y alargó la ilusión de los suyos.

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Al pitarse este penalti, de acuerdo con el estadista español Mister Chip, este fue el octavo tiro de los 11 pasos que se le cobró a Argentina en los últimos 12 juegos dentro de una Copa del Mundo.

Con este registro, el cuadro sudamericano se coloca como la nación con más penaltis a su favor dentro de 12 juegos del torneo de la FIFA.

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#OJOALDATO - A Argentina le han pitado 8 penaltis a favor en sus últimos 12 partidos de la Copa del Mundo. Es la cifra MÁS ALTA de cualquier selección en un lapso de 12 partidos consecutivos en TODA la historia del torneo:



8 Argentina 🇦🇷 (2022-2026)

7 España 🇪🇸 (1998-2010)

7… — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) July 7, 2026

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Claro que esta estadística ha despertado una diversidad de opiniones, en su mayoría refuerza el discurso de algunos sobre el cobijo del organismo hacia Messi y su selección.