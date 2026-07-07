Sebastián Rulli celebró la remontada de Argentina 3-2 contra Egipto, lo que les dio el pase a cuartos de final. El actor, nacido en Buenos Aires, y que ayer cumplió 51 años, compartió su festejo y el gritó dedicado a Lionel Messi: "¡Qué partido por Dios, grande Messi!".

Rulli asistió el domingo junto a su hijo Santiago, al Estadio Ciudad de México al partido México vs Inglaterra, donde lamentó la derrota del equipo tricolor, pero reconoció y aplaudió su esfuerzo, portó la playera verde y confesó el amor que le tiene a este país.

"Nací en Argentina, donde el fútbol se vive con una intensidad difícil de explicar. Pero la vida también me regaló la oportunidad de convertirme en mexicano, y hoy me siento profundamente orgulloso de ambas raíces".

Agradeció haber vivido este momento tan especial con su hijo, fruto de su relación con la conductora argentina Cecilia Galliano.

"Hay momentos que un marcador jamás podrá definir…Hoy tuve la fortuna de vivir uno de ellos al lado de mi hijo. No fue el resultado que todos queríamos, pero sí vimos a una selección que dejó el alma en la cancha, que peleó cada balón hasta el último minuto y que representó estos colores con entrega y corazón. Eso también merece nuestro reconocimiento y nuestro aplauso", escribió.

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Sebastián Rulli celebró a la Selección Mexicana en su partido contra Inglaterra. Instagram sebastianrulli

Hace unos días, Rulli celebró con romántico momento el cumpleaños de su pareja, la actriz Angelique Boyer, y ayer, junto a ella y su hijo festejó el suyo; en redes compartió la felicitación de su hijo.

Tras la victoria de Argentina, quien estaba con el marcados en contra 2-0, Rulli no ocultó su alegría y aplaudió lo que logró la selección e hizo un reconocimiento especial a Messi, quien a sus 39 años llega un total de 21 goles en los Mundiales a lo largo de seis ediciones disputadas.

Con esta cifra, el astro argentino es el máximo goleador histórico de las Copas del Mundo, superando la marca del alemán Miroslav Klose (16 goles).

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Sebastián Rulli celebra remontada de Argentina vs Egipto y dedica mensaje a Messi.

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