Guadalajara.— Angelique Boyer y Sebastián Rulli son pareja desde hace más de una década, y jamás han pasado por una situación como la que enfrentarán a partir del próximo verano, cuando cambiarán de cuerpos nada más y nada menos que con unos taqueros que además son sus fans.

Los actores, junto con Michelle Rodríguez, protagonizarán la comedia de body switch No eres tú, soy yo, que dirige de Alejandro Lozano, realizador también de Matando cabos y Sultanes del sur.

“La historia va de que Angelique y Sebastián son ellos mismos, están grabando una telenovela en Puerto Vallarta y tienen dos superfans con quienes se cruzan y por alguna razón extraña cambian de cuerpos, entonces empieza el relajo, porque es ver cómo se comportan todos en (el cuepor de) alguien más”, revela Fernando Lebrija, cineasta impulsor del concepto de rodar en la Perla de Occidente.

Será la primera vez que Boyer y Rulli trabajen juntos en cine, pero llegan a los sets con la experiencia de haberlo hecho en telenovelas como Teresa, El extraño retorno de Diana Salazar y Tres veces Ana.

No eres tu, soy yo es la producción inicial de un paquete de 20 películas a rodarse en Jalisco, en los próximo cinco años, gracias a un fondo de incentivos a la producción cinematográfica de 800 millones de pesos procedentes de diversos inversionistas, entre los que destaca el Banco Mundial a través del IFC, su brazo inversor.

El plan es impulsado por la alianza entre Lemon Studios (Kilómetro 31 y Salvando al soldado Pérez), de los hermanos Fernando y Billy Rovzar e Irreversible Pictures, de Lebrija (Amar a morir).

Por los géneros más taquilleros

El fondo producirá por ahora solo comedias e historias de terror y hará mancuerna; cuando se pueda, con el cash rebate, el modelo de incentivos jalisciense para llever producciones a la entidad, así como para aprovechar incentivos en otros países.

Está incluida la compañía de posproducción Óxido y, Cinépolis, para la exhibición comercial.

“La comedia y el terror son los géneros más exitosos en taquilla y en plataformas, claro, consideramos un margen de error”, detalla Lebrija.

“Queremos que se filme casi todo en el Estado y no como comercial turístico, sino porque el Estado tiene para ello lugares muy atractivos como Cahapala, Careyes, Costa Alegre, que luego la gente no conoce”.

Luego de No eres tu, soy yo, la segunda sería Matadero, del género de terror, con Roberto Duarte (¿Quién lo mató?) encabezando el reparto.

“Es una cinta de terror slasher (asesino) en un supermercado y en el que empiezan a desaparecer personas y, si todo es conforme hasta ahora, será la ópera prima de Billy (Rovzar)”.

La tercera propuesta cinematográfica será Papá en la luna, llevando como actor protagonista a Jaime Camil, bajo la mano en la dirección del propio Lebrija.

“Es un dramedy familiar, con Claudia Álvarez, sobre la reconección entre un padre y su hija que deben hacer juntos un viaje a Cabo Cañaveral porque ella quiere ser astronauta”.