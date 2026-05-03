“La danza se sostiene con dignidad no con deudas”, fue la consigna con la que alumnos del octavo semestre de Danza Contemporánea de la Escuela Nacional de Danza Nellie y Gloria Campobello protestaron en el Centro Cultural Universitario (CCU).

La protesta se realizó el día de ayer, durante la presentación de la pieza “Noche intermitente”, como parte de la celebración por el Día Internacional de la Danza 2026.

En las fotografías puede verse cómo las bailarinas sostienen la pancarta para manifestarse contra el adeudo de hasta seis meses de salarios a maestros interlocutores (profesores provenientes de una comunidad que enseñan una danza o baile particular).

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Desde el 27 de abril, la comunidad estudiantil mantiene un paro total de actividades en el recinto, a pesar de que recientemente la Secretaría de Cultura anunció una inversión de 11 millones de pesos para la rehabilitación de la escuela.

Una de las bailarinas, quien participó en la protesta y pidió reservar su identidad, cuenta en entrevista que, cuando el público vio la pancarta, reaccionó con sorpresa y apoyo.

Al terminar la obra, personas que estaban en el público, estudiantes y bailarines les comentaron que apoyan a la escuela durante el paro y externaron sus buenos deseos para que la situación se arregle pronto.

“Esto que hicimos fue con el propósito de que la gente tenga un poco más de curiosidad por la escuela. Somos un círculo muy pequeño, a pesar de ser de Bellas Artes. Es la primera escuela de danza en la Ciudad de México y es triste que no sea reconocida y no tenga el valor que merece. Estar aquí nos da más apoyo público”, afirmó la bailarina.