Enrique Inzunza Cázarez, senador morenista acusado en EU por narcotráfico, respaldó el llamado del hijo del expresidente López Obrador, José Ramón López Beltrán, quien advirtió que hay narrativas externas y poderes hegemónicos que intentan influir en México mediante presiones y desinformación.

En redes sociales, Inzunza sostuvo que la patria solo puede defenderse desde los principios republicanos y el amor al pueblo de México, “el único y auténtico soberano”.

De acuerdo con el legislador, el país no acepta ni aceptará injerencias ni imposiciones de quienes, por desconocer su grandeza y gallardía histórica, piensan que es posible “subordinarlo y subyugarlo”.

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En su mensaje, subrayó que por decisión soberana ya no gobiernan y nunca volverán a hacerlo los “entreguistas”, contra quienes arremetió por ser supuestamente conservadores y neoliberales.

Inzunza Cázarez reconoció el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a quien calificó como una líder íntegra y patriota, que garantiza derechos y defiende la soberanía, fungiendo como la “voz legítima de toda una nación”.

“Eso fue lo que nos dejó dicho el Generalísimo José María Morelos y Pavón, en Los Sentimientos de la Nación. Sobre ese pensamiento y la doctrina liberal del Benemérito Benito Juárez y los hombres de La Reforma, se construyó el movimiento de la Cuarta Transformación por el gran presidente Andrés Manuel López Obrador”, indicó.

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Enrique Inzunza, senador de Morena por Sinaloa. El legislador fue señalado en EU por presuntamente pactar con “Los Chapitos”. Foto: Especial

Hijo de AMLO advierte por una “minoría rapaz” que conserva poder económico

Por su parte, López Beltrán señaló que la autollamada 4T avanza en México, hecho que incomoda a una minoría rapaz que aunque ha perdido poder político, conserva poder económico.

“Somos millones de mexicanas y mexicanos dentro del país, y millones más en el exterior, que sabemos que esta transformación no solo es necesaria: es indispensable. Porque el poder público dejó de estar al servicio de unos cuantos y empezó a responder a la mayoría”, mencionó el hijo del expresidente.

Dicho mensaje fue respaldado por Enrique Inzunza, quien de acuerdo con la acusación difundida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos se ha reunido con líderes de la facción “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa para intercambiar favores políticos y perpetuarse en el poder.

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Además del senador de Morena, autoridades estadounidenses también acusaron al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a ocho funcionarios estatales más de presuntamente pactar con el crimen organizado para beneficiarse electoralmente durante los comicios de 2021.

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