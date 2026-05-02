La diputada Laura Ballesteros (MC) dijo que una vez que el Congreso de Sinaloa aprobó otorgarle una licencia temporal al gobernador Rubén Rocha Moya, por las acusaciones de Estados Unidos, tienen que continuar con el retiro del fuero.

"El primer paso era su licencia, pero ahora tiene que venir el quitarles el fuero. El desafuero tendría que hacerse inminente porque tienen que enfrentar la justicia", expresó.

También criticó a la comisionada de elecciones de Morena, Citlalli Hernández, por defender al gobernador con licencia, a pesar de las acusaciones por tener presuntos nexos con el narcotráfico.

Lee también Rocha y alcalde de Cualiacán solicitan licencia tras mensaje de la FGR; no permitiré que me usen para dañar a la 4T, dice gober

"Extraña mucho que la propia Citlali Hernández, dirigente en Morena, esté defendiendo todavía a este presunto criminal y su red de criminales, diciendo que es muy injusto y preocupante que el gobierno de los Estados Unidos los estén llamando a rendir cuentas sin ningún tipo de prueba", dijo.

Y cuestionó que el Gobierno de México y Morena apoyen y celebren la detención y proceso penal en contra de Genaro García Luna, por las autoridades estadounidenses, pero descalifiquen las acusaciones en contra de Rocha Moya.

"Lo que llama mucho la atención es que cuando criminales como García Luna son juzgados y y acusados por los Estados Unidos, sacan la matraca, lo festejan, incluso hasta lo usan de ejemplo, pero si es un criminal de ellos, ahí sí es una injusticia y se quejan. La verdad es que ambos criminales tienen que enfrentar la justicia aquí y allá", dijo.

Lee también Caso Rubén Rocha ¿fracturó la relación México-EU?; expertos apuntan a defensa de la soberanía con colaboración

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro