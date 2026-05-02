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Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, endureciera las sanciones a y anunciara que tomará el control de la isla "casi de inmediato", el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel apeló a la a determinar si permitirá que EU ataque militarmente a su país.

A través de su cuenta en X, el líder caribeño dijo que EU elevó sus amenazas "a una escala peligrosa y sin precedentes", pero aseveró que "ningún agresor, por poderoso que sea, encontrará rendición en Cuba".

Indicó que "la comunidad internacional ha de tomar nota y, junto al pueblo de EE.UU, determinar si se permitirá un acto criminal tan drástico".

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Díaz-Canel añadió que las amenazas de Trump solo buscan "satisfacer los intereses de un grupo pequeño pero adinerado e influyente, con ansias de revancha y dominación".

Ante las nuevas amenazas de Trump, publicó que "ningún agresor, por poderoso que sea, encontrará rendición en Cuba. Tropezará con un pueblo decidido a defender la soberanía y la independencia en cada palmo del territorio nacional".

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El viernes, Trump afirmó que Estados Unidos "tomará el control" de "casi de inmediato".

El republicano declaró que "la tomaremos casi de inmediato". "De regreso desde , haremos que tal vez el USS Lincoln se acerque a la costa y se rendirán". *Con información de EFE

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