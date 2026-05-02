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Luego de que el gobernador de Sinaloa, , pidió licencia y fue aprobada por el , el coordinador general de Política y Gobierno de Presidencia, Arturo Zaldívar, explicó cómo aplicaría.

A través de sus redes sociales, el ministro en retiro refirió que es incorrecta alguna información en el sentido de que un y un presidente municipal con licencia siguen teniendo “fuero”.

Esto también por la licencia que pidió el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Díaz.

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"La inmunidad procesal, mal llamada 'fuero', es una garantía de cierta categoría de servidores públicos para evitar que sean procesados penalmente sin que la Cámara de Diputados emita una declaratoria de procedencia que levante la inmunidad procesal en los términos del artículo 111 de la Constitución", explicó.

"El 'fuero' protege a la función no a la persona. Quien obtiene una licencia ya no ejerce la función, por tanto, puede ser detenida como cualquier persona, pues ya no goza de la inmunidad procesal. Hay precedentes del Poder Judicial Federal en este sentido", agregó Zaldívar.

El posicionamiento de Arturo Zaldívar surge en medio del debate público sobre los alcances legales de la licencia en cargos de elección popular y sus implicaciones jurídicas, particularmente tras la decisión del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de separarse temporalmente del cargo en un contexto de señalamientos que han reavivado la discusión sobre si mantiene o no inmunidad procesal.

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