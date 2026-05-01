El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, solicitó licencia temporal al cargo tras la investigación que inició la Fiscalía General de la República (FGR) luego que Estados Unidos acusó de narcotráfico, junto a otros 9 funcionarios y exfuncionarios mexicanos.

"Tengo la conciencia tranquila, tengo la conciencia tranquila, una vida de trabajo respalda mis palabras”, aseguró a través de un mensaje en redes.

Se dirigió a los sinaloenses y afirmó que los señalamientos del gobierno de Donald Trump son falsos y dolosos.

Pese a que apenas ayer, todavía se mostraba tranquilo y había descartado solicitar licencia como gobernador.

“A mi pueblo y a mi familia los puedo ver de frente porque porque no los he traicionado y nunca los traicionaré y eso lo demostraré con firmeza en el tiempo en que las instituciones de justicia de nuestro país lo requieran”, siguió.

Continuó el mensaje y sostuvo que no permitirá que lo utilicen para dañar el movimiento de la Cuarta Transformación "que ha cambiado para bien la vida de millones de mexicanas y mexicanos que durante décadas fueron víctimas de quienes se creyeron con el derecho de despojarlos hasta de lo más elemental”.

“Finalmente informó al pueblo de Sinaloa que hoy presenté ante el congreso del estado la solicitud de licencia temporal al cargo de gobernador mientras dure el proceso de investigación", informó.

Concluyó el comunicado, al subrayar que pidió separarse del cargo para facilitar la actuación de FGR en la indagatoria y por su "convicción republicana".

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, solicitó licencia temporal para que la FGR investigue acusaciones en su contra por parte de Estados Unidos. Aseguró tener “la conciencia tranquila” y calificó los señalamientos como falsos. pic.twitter.com/9Modw47eFR — El Universal (@El_Universal_Mx) May 2, 2026

Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán piden licencia

El alcalde de Culiacán, Sinaloa, Juan de Dios Gámez Díaz, solicitó licencia por más de diez días, tras las acusaciones del gobierno de los Estados Unidos que lo ligan con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

En sesión extraordinaria, celebrada está noche, aprobó la separación temporal del cargo de Gámez Díaz, quien no se presentó reunión en las instalaciones del Ayuntamiento.

El cabildo informó que será Ana Miriam Ramos Villarreal quien lo reemplace.

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bmc