Trump afirma que EU tomará el control de Cuba "casi de inmediato"; endurece sanciones y presión militar

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El presidente estadounidense afirmó que Estados Unidos "tomará el control" de "casi de inmediato".

El mandatario declaró que "la tomaremos casi de inmediato". "De regreso desde , haremos que tal vez el USS Lincoln se acerque a la costa y se rendirán".

Más temprano, Trump ordenó imponer nuevas sanciones destinadas a asfixiar al gobierno de Cuba, que este 1 de mayo convocó a una manifestación para “defender la patria” y denunciar las amenazas de agresión militar estadounidense.

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“Las políticas, prácticas y acciones del gobierno de Cuba (...) continúan constituyendo una amenaza inusual y extraordinaria, que tiene su origen total o sustancial fuera de los Estados Unidos, para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos”, indicó Trump en su orden.

“No sólo están diseñadas para perjudicar a Estados Unidos, sino que también son repugnantes para los valores morales y políticos de las sociedades libres y democráticas”, agregó el mandatario.

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