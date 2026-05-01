Trump afirma que EU tomará el control de Cuba "casi de inmediato"; endurece sanciones y presión militar

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que Estados Unidos "tomará el control" de Cuba "casi de inmediato".

El mandatario declaró que "la tomaremos casi de inmediato". "De regreso desde Irán, haremos que tal vez el USS Lincoln se acerque a la costa y se rendirán".

Más temprano, Trump ordenó imponer nuevas sanciones destinadas a asfixiar al gobierno de Cuba, que este 1 de mayo convocó a una manifestación para “defender la patria” y denunciar las amenazas de agresión militar estadounidense.

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“Las políticas, prácticas y acciones del gobierno de Cuba (...) continúan constituyendo una amenaza inusual y extraordinaria, que tiene su origen total o sustancial fuera de los Estados Unidos, para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos”, indicó Trump en su orden.

“No sólo están diseñadas para perjudicar a Estados Unidos, sino que también son repugnantes para los valores morales y políticos de las sociedades libres y democráticas”, agregó el mandatario.

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gs