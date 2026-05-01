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El presidente de Estados Unidos, retirará 5 mil soldados estadounidenses de sus bases en Alemania, de acuerdo con altos funcionarios del , con altos funcionarios de defensa que fueron citados por diversos medios locales este viernes.

La decisión de retirar a 5 mil efectivos activos de las fuerzas armadas estadounidenses de está siendo planeada por el Pentágono, de acuerdo con los citados funcionarios.

La medida adelantada por altos mandos mostraría el descontento de Trump, quien ya había amenazado esta semana con retirar tropas debido a la falta de apoyo de sus aliados europeos en la guerra contra Irán.

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Esta acción también se interpreta como una reacción a las críticas del canciller alemán, Friedrich Merz, quien acusó al republicano de haber sido "humillado" por en las negociaciones para alcanzar un acuerdo.

Actualmente, el ejército estadounidense tiene una presencia masiva en Alemania con más de 36 mil soldados en servicio activo distribuidos en varias instalaciones clave del país, entre ellas la base aérea de Ramstein, el cuartel general en Wiesbaden, las áreas de entrenamiento de Grafenwöhr y Hohenfels en Baviera, la base aérea de Spangdahlem y el complejo militar de Stuttgart.

Ayer, Trump advirtió a Merz, que debería ocuparse más de "arreglar" su país "roto" y poner fin a la guerra en Ucrania, que en "interferir" en el conflicto con en una nueva andanada en el cruce de críticas entre ambos líderes.

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El republicano acusó al líder europeo de no apoyar a en la guerra contra Irán y de creer "que está bien que Irán tenga un arma nuclear", además de recalcar que "¡con razón a Alemania le va tan mal, tanto en lo económico como en otros aspectos!".

Merz apoyó en un comienzo los ataques estadounidenses e israelíes a Irán. Sin embargo, con el paso del tiempo ha asumido una postura cada vez más crítica, lo que le ha valido los reproches del republicano.

Trump ha criticado repetidamente a sus aliados europeos por no acudir al llamado de Washington, que junto a Tel Aviv inició la guerra contra Teherán el 28 de febrero, sin consultar o comunicar nada previamente a sus socios de la

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